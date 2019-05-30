Туристический проект Кронштада представят на ПМЭФ

На панельной сессии «Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон» на Петербургском международном экономическом форуме будет представлен проект туристско-рекреационного кластера в городе Кронштадте с участием представителей АНО «Остров фортов», государственных органов, бизнеса и зарубежных инвесторов. На сессии также рассмотрят вопросы выработки мер господдержки продвижения туристских зон и развития территорий, формирования новых моделей управления объектами туристической инфраструктуры и культурного наследия, а также привлечения зарубежных инвесторов. Своими успешными практиками поделятся Кронштадт, Москва, Куршская коса, Алтай, Краснодарский край, Приморский край. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс - социально ориентированного нефинансового института развития, крупнейшего организатора международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Модератором встречи заявлен экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Николай Корженевский, участниками панельной сессии станут заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова, глава Ростуризма Зарина Догузова, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке, Booking.com B.V Андреа Д'Амико и советник заместителя председателя правления АО «Газпромбанк», член рабочей группы по вопросу развития г. Кронштадта Ксения Шойгу.

«Туристско-рекреационный кластер „Кронштадт. Остров фортов“ – это уникальный российский проект, при создании которого был тщательно изучен наилучший мировой опыт создания военно-исторических парков и мемориалов, пользующихся популярностью у туристов во всем мире. Кронштадт, как „колыбель“ русского флота с его неприступными фортами и боевыми кораблями, буквально создан для того, чтобы стать важной точкой на туристической карте нашей страны», – считает советник заместителя председателя правления АО «Газпромбанк», член рабочей группы по вопросу развития г. Кронштадта Ксения Шойгу.

Туристско-рекреационный кластер «Кронштадт. Остров фортов» станет флагманским проектом, представленным на стенде Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума. Кронштадт мыслится как самый крупный остров-музей в мире, посвященный истории Военно-морского флота. В парке появятся специальные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям. Совместно с Русским географическим обществом будет разработана тропа, посвященная значимым географическим открытиям. Президент России Владимир Путин поручил включить проект в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», разрабатываемую Минэкономразвития России в части реставрации объектов культурного наследия федерального уровня – фортов «Петр I», «Александр I» и «Кроншлот», а также причальной стенки в Каботажной гавани. При этом реализация основной части проекта планируется за счет частных инвестиций.

С 3 июня начнет работать специальный маршрут прогулочного круиза. «Мы восстановили исторический морской маршрут, по которому готовится „пилотный“ рейд речных яхт ледового класса, включая экскурсионно-развлекательную программу, посвященную созданию военно-морской базы на острове Котлин. В настоящий момент мы готовимся к проведению ряда мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Кронштадта. Так, весь июнь теплоход „Баттерфляй“ будет осуществлять прогулочные круизы от набережной Макарова до Кронштадта по Кронштадтскому корабельному фарватеру с разворотом вокруг форта „Александр I“ и форта „Кроншлот“ и обратно. Уверен, что данный прогулочный круиз будет ярким событием Фестиваля культуры ПМЭФ-2019, мы будем рады всем гостям и участникам Форума, которые захотят совершить такой круиз», – комментирует генеральный директор АНО «Остров Фортов» Вячеслав Крылов.

В день предполагается совершение двух прогулочных круизов, с основным вариантом круиза без высадки пассажиров в Кронштадте. Основная стоянка судна будет расположена на причале набережной Макарова в г. Санкт-Петербурге.