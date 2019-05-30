2019-05-30T15:13:03+03:00
Экономика

Туристический проект Кронштада представят на ПМЭФ

На острове-музее создадут специальные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям
Поделиться:
Комментарии: comments1
На острове-музее создадут специальные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностямНа острове-музее создадут специальные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям
Изменить размер текста:

На панельной сессии «Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон» на Петербургском международном экономическом форуме будет представлен проект туристско-рекреационного кластера в городе Кронштадте с участием представителей АНО «Остров фортов», государственных органов, бизнеса и зарубежных инвесторов. На сессии также рассмотрят вопросы выработки мер господдержки продвижения туристских зон и развития территорий, формирования новых моделей управления объектами туристической инфраструктуры и культурного наследия, а также привлечения зарубежных инвесторов. Своими успешными практиками поделятся Кронштадт, Москва, Куршская коса, Алтай, Краснодарский край, Приморский край. Мероприятие пройдет при поддержке Фонда Росконгресс - социально ориентированного нефинансового института развития, крупнейшего организатора международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Модератором встречи заявлен экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Николай Корженевский, участниками панельной сессии станут заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова, глава Ростуризма Зарина Догузова, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему Востоку и Африке, Booking.com B.V Андреа Д'Амико и советник заместителя председателя правления АО «Газпромбанк», член рабочей группы по вопросу развития г. Кронштадта Ксения Шойгу.

«Туристско-рекреационный кластер „Кронштадт. Остров фортов“ – это уникальный российский проект, при создании которого был тщательно изучен наилучший мировой опыт создания военно-исторических парков и мемориалов, пользующихся популярностью у туристов во всем мире. Кронштадт, как „колыбель“ русского флота с его неприступными фортами и боевыми кораблями, буквально создан для того, чтобы стать важной точкой на туристической карте нашей страны», – считает советник заместителя председателя правления АО «Газпромбанк», член рабочей группы по вопросу развития г. Кронштадта Ксения Шойгу.

Туристско-рекреационный кластер «Кронштадт. Остров фортов» станет флагманским проектом, представленным на стенде Санкт-Петербурга в рамках Петербургского международного экономического форума. Кронштадт мыслится как самый крупный остров-музей в мире, посвященный истории Военно-морского флота. В парке появятся специальные маршруты, посвященные великим сражениям и военачальникам, кораблям и морским специальностям. Совместно с Русским географическим обществом будет разработана тропа, посвященная значимым географическим открытиям. Президент России Владимир Путин поручил включить проект в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», разрабатываемую Минэкономразвития России в части реставрации объектов культурного наследия федерального уровня – фортов «Петр I», «Александр I» и «Кроншлот», а также причальной стенки в Каботажной гавани. При этом реализация основной части проекта планируется за счет частных инвестиций.

С 3 июня начнет работать специальный маршрут прогулочного круиза. «Мы восстановили исторический морской маршрут, по которому готовится „пилотный“ рейд речных яхт ледового класса, включая экскурсионно-развлекательную программу, посвященную созданию военно-морской базы на острове Котлин. В настоящий момент мы готовимся к проведению ряда мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Кронштадта. Так, весь июнь теплоход „Баттерфляй“ будет осуществлять прогулочные круизы от набережной Макарова до Кронштадта по Кронштадтскому корабельному фарватеру с разворотом вокруг форта „Александр I“ и форта „Кроншлот“ и обратно. Уверен, что данный прогулочный круиз будет ярким событием Фестиваля культуры ПМЭФ-2019, мы будем рады всем гостям и участникам Форума, которые захотят совершить такой круиз», – комментирует генеральный директор АНО «Остров Фортов» Вячеслав Крылов.

В день предполагается совершение двух прогулочных круизов, с основным вариантом круиза без высадки пассажиров в Кронштадте. Основная стоянка судна будет расположена на причале набережной Макарова в г. Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп: Если Иран хочет поговорить, то я готов
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусков
МИД России назвал обвинение США в ядерных испытаниях провокацией
Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
В Италии замминистра транспорта осудили за коррупцию
Прокуратура хочет обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам
Эксперты усомнились в востребованности вертолетного такси
Совфед поддержит проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются сильный ливень и град
Следующая встреча глав МИД и Минобороны России и Японии состоится в Москве
Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержали за взятку в 1 млн
Лавров ответил на претензии своего японского коллеги по военной активности РФ на Курилах
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран
Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в столице
В Кремле прокомментировали отставку спецпрокурора США Мюллера
Госдума приняла закон о штрафах за распространение иностранных СМИ без разрешения
Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП