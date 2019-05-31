2019-05-31T01:09:38+03:00
Общество

Госдума предлагает не пускать «зловонных пассажиров» в общественный транспорт

Депутат требует ужесточить нормы проезда в метро и автобусах в жару
Роман ГОЛОВАНОВ
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В жаркую погоду к духоте общественного транспорта добавляется проблема зловония от нечистоплотных пассажиров.В жаркую погоду к духоте общественного транспорта добавляется проблема зловония от нечистоплотных пассажиров.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Россию пришла аномальная жара, столбик термометра подобрался к 30-ти градусам тепла. И в Госдуме требуют, чтобы дурнопахнущих пассажиров не пускали в метро, автобусы и маршрутки. Письмо с таким предложением направил в Министерство транспорта и главному санитарному врачу России депутат Виталий Милонов. Текст есть в распоряжении «КП».

- Не стоит превращать общественный транспорт в гиену огненную из немытых подмышек, - сказал «КП» Милонов. - Нельзя забывать что правила личной гигиены - это также правила хорошего тона. Вонючие носки, немытая голова, потное тело, майки в сеточки не должны становиться символом метро и троллейбусов. Сейчас пришла невыносимая жара, а многие граждане почему-то забывают о воде мыле и дезодорантах. Ехать в вагонах порой невозможно. Когда рядом с тобой стоит мужик, не мывшийся неделю. Некоторые даже выходят раньше времени из вагона метро, чтобы не нюхать чужой пот.

Милонов - о зловонных пассажирах.Роман ГОЛОВАНОВ

Правами надзора за потными пассажирами депутат предлагает наделить полицейских, контролеров и водителей.

- Заниматься отсевом грязнуль должны полицейские, контролеры и сами водители, - сказал Милонов. - Если почуяли зловоние — высаживайте на улицу и отправляете с билетом в общественную баню. Отдельные критерии оценки пассажиров предлагают выработать на всенародном совете. После общественных слушаний эти правила можно вводить, как новые нормы пользования транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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