Оно было посвящено обсуждению проекта федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» и связанных с ним изменений в Налоговом и Трудовом кодексах. Мероприятие прошло при участии Александра Крутикова, заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Дениса Кравченко, заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Модератором выступил эксперт ПОРА по ГЧП Александр Воротников.

«СМИ оценивают влияние закона на крупные нефтегазовые проекты. Но мало кто обсуждает более мелких игроков рынка. Между тем очевидно, что пора усилить поддержку малого и среднего бизнеса в Арктике. Отрадно, что в законе заложен механизм создания объективных критериев для его поддержки. Вместе с тем предприниматели на Севере ждут более существенных льгот. Законопроекты касаются предпринимательской деятельности, а нужно что-то новое внести и в части усиления социальных гарантий и льгот для самих работников. Также пока не видны меры, направленные на развитие предпринимательской деятельности коренных малочисленных народов Севера. Мы надеемся, что все эти вопросы получат развитие в дальнейших программных документах по Арктике, но разъяснительную работу в этой части надо резко усиливать уже сейчас», — сказал Борис Тарасов.

«Этот закон предлагает стимулы и механизмы экономического развития Арктики. Повышение реальных доходов людей — это в первую очередь создание высокооплачиваемых рабочих мест, строительство новых предприятий. Сегодня капитальные затраты на создание нового предприятия в Арктике в 2—3 раза выше, чем в средней полосе России, и ни один инвестор туда не пойдет. Более того, количество действующих малых предприятий неуклонно сокращается. Мы взяли все лучшее, что работает и востребовано бизнесом на Дальнем Востоке, однако полностью скопировать его преференциальный режим невозможно по той простой причине, что издержки и риски в Арктике выше. Пониженные налоговые ставки в Арктике предлагается установить на весь срок действия инвестиционного проекта. Кроме того, они будут действовать не внутри опорных зон и территорий опережающего развития, а на всей территории Арктической зоны РФ», — рассказал о предпосылках создания закона Александр Крутиков, который является одним из авторов законопроекта.

«Достаточно серьезная доля ВВП формируется в Арктической зоне. Конечно, очень важны правильное регулирование и справедливые преференции для людей, которые там живут. Мои собственные родители ездили работать на Север ради романтики и запаха тайги, но сейчас, безусловно, все диктует экономика. Я считаю, что если нам удастся создать интересные условия, то достаточно большое количество молодых людей потенциально могут переехать в Арктику, жить там, а не работать вахтовым методом, и развивать собственное дело. Сегодня малое и среднее предпринимательство формирует около 21% ВВП, но мы знаем, что мировые цифры совсем другие: в развитых странах это 60—70%», — добавил Денис Кравченко.

Фото: пресс-служба ПОРА.

«Хочу напомнить: советские «северные» льготы, внедренные при других экономических реалиях, механически перенесены в наше время. Но частный бизнес не может себе этого позволить. В структуре себестоимости товаров и услуг это более 50%. Оптимально было бы перейти к новой модели взаимодействия между работодателем и работником», — отметил Андрей Иванов, эксперт Проектного офиса развития Арктики.

Дмитрий Фишкин, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии РФ, считает, что экономическую составляющую законопроекта необходимо отделить от мер соцподдержки и поддержки коренных малочисленных народов Севера. «Мы не можем обеспечить оленеводам, проживающим в арктической зоне Архангельской области например, принципиально иные условия хозяйствования, чем для их соплеменников, проживающих не в арктической части региона, тем более что зачастую это кочевые народы. Крайний Север — это область, которая шире полномочий Минвостокразвития. Это более масштабная проблема, которую нужно решать на уровне правительства. При этом экономические начинания, безусловно, будут влиять на «социалку» и жизнь КМНС», — считает эксперт.

Представители крупного бизнеса, присутствовавшие на круглом столе, отметили, что они в целом поддерживают необходимость принятия закона, однако он требует дальнейших доработок и обсуждений. «Когда такие законопроекты рассматриваются, всегда возникает масса вопросов: затрагиваются разные интересы, тем более что регион большой. Подобного рода рассуждения никогда не могут быть недискуссионными. Конечно, некоторые понятия еще нужно шлифовать, некоторые темы вызывают вопросы. Для меня, как для представителя шельфовой компании, особенно актуален вопрос наличия единого контролирующего органа вместо многих. Но в целом мы поддерживаем законопроект и готовы участвовать в его доработке и предоставлять свою экспертизу», — высказался Рустам Романенков, заместитель генерального директора ООО «Газпром нефть шельф». Максим Игнатьев, заместитель директора по логистике компании СУЭК, также предложил ряд дополнений. В частности, СУЭК предлагает распространить статус резидента на действующие портовые предприятия, осуществляющие значительные инвестиции в развитие и модернизацию своих активов. «Инвестиционные проекты в действующих портах Арктического региона, помимо непосредственного развития мощностей, имеют и социально-экономические эффекты от создания новых рабочих мест, повышения экологичности производства и расширения возможностей использования Северного морского пути», — сказал он.

«Проект закона потенциально открывает новые горизонты для интенсивного развития Арктического региона. Поддержка малого бизнеса — очень сложный вопрос с массой нюансов. Однако отсутствие закона затруднит, практически сделает невозможной деятельность инвесторов в АЗРФ. Закон начнет работать, а практика его реализации позволит оперативно внести в него изменения», — подытожил эксперт ПОРА Александр Воротников.

Справка

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