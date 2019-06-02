2019-06-02T13:44:12+03:00
Происшествия

Жила без паспорта, а близнецам не сделала свидетельства о рождении

Украинка, которые оставила годовалых сына и дочку в хостеле найдена, но ее показания больше похожи на сказку [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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35-летняя Алена уверяет, что не бросала своих близнецов35-летняя Алена уверяет, что не бросала своих близнецов
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Трое суток понадобилось полицейским чтобы найти мамашу-кукушку, которая 28 мая оставила годовалых сына и дочку близнецов в хостеле подмосковных Котельников. Все это время 35-летняя Алена жила в частном доме, который арендовала в 20 километрах от места, где оставила малышей, в городе Видное. Судя по кадрам оперативной съемки, блондинка вообще не ожидала что ее ищут.

- Почему оставили детей?

- Я их просто няне предала. И это было не в хостеле, а около метро, - невинно заявила женщина.

После сказанного гражданка Украины и вовсе отказалась от дачи показаний. Найти воображаемую няню следователям так и не удалось. Сказанное - не больше, чем попытка обелить свою персону. При задержании у Алены не оказалось ни паспорта, ни свидетельств о рождении двоих детей. Малышей, как мы и рассказывали ранее, она родила в Павловском Посаде. Туда женщина поступила без документов.

Жила без паспорта, а близнецам не сделала свидетельства о рождении.

Известно, что Россию Алена переехала несколько лет назад. Официально она нигде не работала. По одной из версий, которую сейчас проверяют следователи, на жизнь она зарабатывала проституцией.

- Женщина задержана на 48 часов после чего в суде будет избрана мера пресечения. Против нее возбуждены два уголовных дела "за оставление несовершеннолетних в опасности" и "неисполнение родительских обязанностей, - сообщила "КП" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Органы опеки уже начали процесс о лишении украинки родительских прав. Учитывая, что у детей нет свидетельств о рождении, женщине, в том случае если она захочет вернуть малышей, придется доказать, что она их мать. Для этого ей придется оплатить ДНК- экспертизу. Дети сейчас находятся в больнице. После выписки их сразу передадут в приемную семью.

Двух близнецов хотят отдать в приемную семью, уже начался процесс лишения родительских прав

Двух близнецов хотят отдать в приемную семью, уже начался процесс лишения родительских прав

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ИСТОЧНИК KP.RU

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