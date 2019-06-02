Большой Брат: Госдеп будет изучать людей в соцсетях

К началу сезона отпусков путешественникам приготовлена неожиданная засада. Госдеп США объявил, что в самое ближайшее время американские посольства изменят форму анкет на визу. И будут требовать от соискателей указывать ссылки на свои профили в соцсетях.

— Если их у вас нет — можно будет так и сказать, — рассказывают представители Госдепа. — А за сокрытие информации о ваших аккаунтах в Сети могут быть серьёзные последствия (например, откажут в визе и запретят въезд в страну — прим. ред.)

Цели, как утверждает Вашингтон, вроде бы благие — борьба с терроризмом. Эти бармалеи ведь, как известно, настолько глупы, что могут запостить призывы к экстремизму и прочий радикальный контент на страничке под собственной фамилией. И не удалить «неправильные» посты, даже подавая документы в посольство США.

А вот законопослушные граждане, по мнению экспертов, могут получить лишь дополнительные проблемы.

- Такая мера просто бессмысленна: ты всё равно сдаёшь свое фото с анкетой на визу, затем при пересечении границы тебя фотографируют, а современные полицейские системы распознавания лиц и так позволяют моментально найти твой профиль в Сети, — утверждает политолог, специалист по кибертехнологиям Михаил Фрибен. — Так что на самом деле посольство просто получает дополнительный (и вполне легитимный) повод отказать в визе. Лайкнул пять лет назад видеоролик с названием типа «Остановите американскую агрессию»? Ты для нашей демократии нежелателен. Изучение ваших соцсетей легко превращается в инструмент борьбы со свободой слова и передвижения. Другое дело, что если ты ведешь в интернете страницу под чужим именем, доказать это для американских властей почти невозможно, если ты сам в этом не признаешься. И никакой практической пользы «в отсеве экстремистов» это нововведение госдепа не несет.

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