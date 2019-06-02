2019-06-02T23:29:13+03:00
Политика

Украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову

Тяжелый, глухой звук, с которым упал с постамента бюст «Маршала Победы», оказался красноречивей всех политических заявлений нового руководства Украины
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Фото: facebook.com/kattyfun1В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Фото: facebook.com/kattyfun1
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Не надейтесь и не верьте. Все будет так же, как при Петре Порошенко и даже хуже – быстрее, интенсивнее, глубже, мерзостней во сто крат. Задача у геополитического проекта «Антироссия» одна – истребить любые русские корни, любое упоминание о связи с Россией и потом пановать в своей незалежности. Если получится.

Диспозиция сохранится – в Раде и телевизоре, приличные на вид люди в костюмах, будут кукарекать про «западный путь» и «западные ценности». Они же и будут принимать новые русофобские дискриминационные законы, не лезущие ни в какие стандарты ООН. На улицах будут делать «реальную политику» хлопцы из бесконечного числа пробандеровских партий и группировок. ВСУ на Донбассе продолжат заниматься своим привычным делом, разменяв первую пятилетку войны. Население – отчислять с каждой зарплаты на АТО и иногда в эту самую бесконечную АТО призываться «через не хочу». Кто поумнее – уедет. Стабильность по-украински.

Сложно сказать, после этой истории, что еще нужно сделать Украине – объявить нам войну? Нет. Они хитрые и надеются выкружить свое без особых потерь и усилий. И получается! У меня в Инстаграмме 200 читателей-зрителей подписаны на нового президента душку-Зеленского. Начни им объяснять, что они, фактически, соучастники глумления в Харькове – не поверят. И даже обидятся – «Мы на «Бессмертный полк ходили!» В этом и весь расчет. Следом, думаю, на Украине начнут крушить воинские мемориалы. Полиция, как сказали в репортаже из Харькова – «не преуспела пресечь». Полицию понять можно и надежды на нее мало – какое государство, такая и полиция. Хорошего в этой истории только одно – большинство наших дедов-ветеранов, не дожили до сегодняшнего дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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