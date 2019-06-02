Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-02T15:23:52+03:00

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Украинские националисты снесли бюст советского полководца маршала Георгия Жукова, который был установлен около Дворца спорта в Харькове.

В это воскресенье, 2 июня, там проходит съезд партии "Доверяй делам", который пикетируют местные радикалы. Руководитель восточного крыла запрещенного в России "Национального корпуса" Максим Жорин заявил, что "ни Жукову, ни другому пророссийскому политику" нет места на Украине. При этом он выразил уверенность в том, что сам мэр Харькова Геннадий Кернес долгое время препятствовал демонтажу бюста, несмотря на закон о декоммунизации.

"Он делал все, чтобы документы на его снос прятались, терялись, его постоянно охраняли", - сказал лидер националистов.

Телеканал "112 Украина" уточняет, что правоохранители пытались вмешаться в ситуацию, но в итоге отступили и позволили радикалам свершить задуманное.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими месяцами ранее во Львове была снесена стела Монумента Славы советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU