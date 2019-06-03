2019-06-03T00:30:54+03:00
Общество

Мобильные приложения, обучающие малышей чтению: рейтинг лучших от Роскачества

Эксперты оценили 16 самых популярных развивающих игр-программ, с помощью которых дошкольники могут научиться читать. Главный критерий – безопасность
Анна КУКАРЦЕВА
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Как бы не сопротивлялись родители, дети все равно общаются с гаджетами больше, чем мы того хотимКак бы не сопротивлялись родители, дети все равно общаются с гаджетами больше, чем мы того хотимФото: Иван ВИСЛОВ
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Как бы не сопротивлялись родители, дети все равно общаются с гаджетами больше, чем мы того хотим. Поэтому так важно, чтобы все программы, установленные на платформах iOS и Android, были безопасными. Особенно те, что обучают и развивают.

Для исследования Центром цифровой экспертизы Роскачества отобрано 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android, тренирующих навыки чтения у дошкольников. Испытания проводились по 11 критериям:

1. Рекламные материалы.

Эксперты смотрели наличие рекламных баннеров и возможность их отключения.

2. Инструкция по использованию продукта.

Оценивалось, у каких из исследованных приложений есть инструкция по использованию.

3. Информация об используемой методике обучения.

В приложении должно быть указано, по какой именно методике проводится обучение чтению. Например, Домана, Зайцева, Монтессори. Сведения о методике обучения имеются только в двух приложениях из всех исследованных – «Читания. Учимся читать!» и «Учимся Читать, Спасаем Зверей!».

4. Навязывание встроенных покупок.

Эксперты смотрели, чтобы за встроенные покупки предлагались только дополнительные уроки, а не их ускоренное или облегченное прохождение (например, подсказки) или улучшение персонажей.

У большинства исследованных приложений имеются встроенные покупки, которые предоставляют доступ к дополнительным урокам или полностью открывают всю функциональность приложения. Однако приложения не предлагают и не навязывают встроенные покупки за ускоренное или облегченное прохождение уроков (например, за подсказки) и не предлагают покупки, направленные на получение игровых ресурсов или улучшение персонажей. Есть и полностью платные приложения (без встроенных покупок), самое дорогое* из которых стоит 700 рублей, а самое бюджетное* – 75 рублей.

* Стоимость на момент проведения исследования.

5. Запрос только необходимых разрешений.

Детское игровое приложение не должно запрашивать доступ к файлам устройства, микрофону и камере. Этому критерию отвечают все приложения из исследованных.

6. Родительский контроль.

Приложение может иметь расширенную функциональность, но доступ к ней (настройки, статистика) должен осуществляться по специальному коду, который вводится взрослым человеком. Реализовано только в двух приложениях: «Читания. Учимся читать!» и «Буковки: учимся читать весело!».

7. Запрос персональных данных.

Приложение не должно запрашивать какие-либо персональные данные ребенка. Среди исследованных приложений ни одно не запрашивает персональные данные в объеме, позволяющем идентифицировать пользователя. «Читания» просит ребенка указать его имя, остальные не запрашивают вообще ничего.

8. Наличие вредоносного ПО (вирусов).

Все приложения «чисты».

9. Безопасность передачи данных приложения.

Любой контент (картинки, видео, текст и пр.) должен передаваться в зашифрованном виде.

10. Безопасность передачи и хранения персональных данных.

Если приложение запрашивает персональные данные, то они обязательно должны храниться на устройстве и передаваться в зашифрованном виде. Ни одно из них не передает в Сеть данные приложения и какие-либо персональные данные

11. Правовая документация.

Оценивалось, имеется ли политика конфиденциальности и размещена ли на нее ссылка в приложении. «Учимся Читать, Спасаем Зверей!», «Азбука Учим Буквы Слоги Учимся», «Лунтик. Учимся читать!» и «По Слогам» не содержат ссылку на политику конфиденциальности.

ИТОГО

Лучшей образовательной игрой, которая учит чтению, на платформе iOS стало приложения «Читания. Учимся читать!» (4,86 балла).

Лучшие образовательные игры, которые учат чтению, для iOS

Лучшие образовательные игры, которые учат чтению, для iOS

И «Буковки: учимся читать по слогам для детей 5–6 лет» (4,6 балла) - на платформе Android.

Лучшие образовательные игры, которые учат чтению, для Android

Лучшие образовательные игры, которые учат чтению, для Android

Некачественных и небезопасных приложений выявлено не было. Баллы у других приложений были снижены за небольшие недочеты:

+ отсутствует инструкция по использованию продукта;

+ отсутствует информация о методике обучения, которую использует приложение, чтобы научить ребенка читать;

+ отсутствует родительский контроль (доступ к настройкам и статистике по паролю/коду);

+ наличие рекламы (но ее можно отключить через встроенные покупки в приложении).

Это не влияет на процесс обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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