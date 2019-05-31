2019-05-31T12:43:29+03:00
Общество

Путин присвоил аэропорту Шереметьево имя Пушкина

Российский лидер подписал указ о переименовании российских аэропортов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В соответствии с принятым российским лидером указом аэропорт Шереметьево получил имя в честь поэта Александра ПушкинаВ соответствии с принятым российским лидером указом аэропорт Шереметьево получил имя в честь поэта Александра ПушкинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин присвоил присвоил новые имена более 40 аэропортам страны. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 31 мая, на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с принятым российским лидером указом аэропорт Шереметьево получил имя в честь поэта Александра Пушкина, аэропорту Домодедово было присвоено имя ученого Михаила Ломоносова, а Внуково был назван в честь авиаконструктора Андрея Туполева.

Российский лидер подписал указ о переименовании российских аэропортов

Российский лидер подписал указ о переименовании российских аэропортов

Напомним, что имена для 47 аэропортов России граждане страны выбирали с 11 октября по 30 ноября прошлого года на сайте «Великиеимена.рф». В голосовании приняли участие больше 5,5 миллионов человек.

После прошедшего голосования пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что мнения всех тех, кто был недоволен итогами выборов без внимания не останутся.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, весь коллектив аэропорта Шереметьево с радостью принял такие результаты и гордится тем, что будет присвоено именно имя Александра Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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