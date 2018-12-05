2018-12-05T14:15:01+03:00
Политика

Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин подпишет указ после завершения голосования
Алена Басавина
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Кремль учтет мнение недовольныхКремль учтет мнение недовольныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин после завершения всех туров голосования за присвоение аэропортом имен выдающихся россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, мнения недовольных итогами выборов без внимания не останутся.

«Разумеется, каких-то сроков в данном случае нет и быть не может. После того, как все голосования будут завершены, конечно, тогда будут какие-то инициативы в плане формализации этого голосования», - приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о сроках подписания указа.

Напомним, что имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября на сайте «Великиеимена.рф». В голосовании приняли участие больше 5,5 миллионов человек.

Согласно результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево назовут в честь поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово получит имя ученого Михаила Ломоносова.

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