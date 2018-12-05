Кремль пообещал учесть мнение противников переименования аэропортов
Президент России Владимир Путин после завершения всех туров голосования за присвоение аэропортом имен выдающихся россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, мнения недовольных итогами выборов без внимания не останутся.
«Разумеется, каких-то сроков в данном случае нет и быть не может. После того, как все голосования будут завершены, конечно, тогда будут какие-то инициативы в плане формализации этого голосования», - приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о сроках подписания указа.
Напомним, что имена для 47 аэропортов России выбирали с 11 октября по 30 ноября на сайте «Великиеимена.рф». В голосовании приняли участие больше 5,5 миллионов человек.
Согласно результатам голосования, московский аэропорт Шереметьево назовут в честь поэта Александра Пушкина, а аэропорт Домодедово получит имя ученого Михаила Ломоносова.