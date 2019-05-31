Путин отправил Высоцкого в Магадан, а Петра I - в Воронеж
Идея присвоить российским аэропортам имена исторических личностей, деятелей культуры или выдающихся людей произвела такое впечатление на общество, что на формализацию итогов голосования ушло почти полгода. И все же в последний день весны Владимир Путин своим указом закрепил за сорока четырьмя международными и местными аэропортами еще и имена собственные.
Таким образом аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово - Михаила Ломоносова, Внуково - Андрея Туполева.
Некоторые имена на новой авиакарте могут показаться на первый взгляд абсурдными, но все они - выбор самих жителей региона, и так или иначе обусловлены - местом рождения героя, его деятельностью или творчеством.
Президент подписал указ о присвоении 44 аэропортам имена выдающихся россиян
Например, Владимира Высоцкого очень захотел Магадан, про который он писал, хотя про что не писал Высоцкий? Княгиня Ольга «приземлилась» в Пскове, Лермонтов - Минеральных водах, а Екатерина II - в Краснодаре.
Указ вступает в силу с 1 июня, то есть уже завтра можно будет махнуть из «Императрицы Елизаветы Петровны» (Калининград) в «Петра I» (Воронеж). ИМЕНА АЭРОПОРТОВ
аэропорт Анадырь (Угольный) - имени Юрия Рытхэу;
аэропорт Анапа (Витязево) - имени Владимира Коккинаки;
аэропорт Архангельс (Талаги) - имени Федора Абрамова
аэропорт Астрахань (Нариманово) - имени Бориса Кустодиева;
аэропорт Белгород - имени Владимира Шухова;
аэропорт Благовещенск (Игрантьево) - имени Николая Муравьева-Амурского;
аэропорт Владивосток (Кневичи) - имени Владимира Арсеньева;
аэропорт Воронеж (Чертовицкое) - имени Петра I Великого;
аэропорт Екатеринбург (Кольцово) - имени Акинфия Демидова;
аэропорт Казань - имени Габдуллы Тукая;
аэропорт Калининград (Храброво) - имени императрицы Елизаветы Петровны;
аэропорт Калуга (Грабцево) - имени Константина Циолковского
аэропорт Краснодар (Пашковский) - имени Екатерины II Великой;
аэропорт Красноярск - имени Дмитрия Хворостовского;
аэропорт Магадан (Сокол) - имени В.С. Высоцкого;
аэропорт Минеральные воды - имени Михаила Лермонтова;
аэропорт Москва (Внуково) - имени Андрея Туполева;
аэропорт Москва (Шереметьево) - имени Александра Пушкина;
аэропорт Москва (Домодедово) - имени Михаила Ломоносова;
аэропорт Мурманск - имени Николая II Романова;
аэропорт Нижневартовск - имени Виктора Муравленко
аэропорт Нижнекамск (Бегишево) - имени Николая Лемаева;
аэропорт Нижний Новгород (Стригино) - имени Валерия Чкалова;
аэропорт Новосибирск (Толмачево) - имени Александра Покрышкина;
аэропорт Новый Уренгой - имени Ивана Губкина;
аэропорт Норильск - имени Николая Урванцева;
аэропорт Омск (Центральный) - имени Дмитрия Карбышева;
аэропорт Пенза - имя Виссариона Белинского;
аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) - имени Витуса Беринга;
аэропорт Пскова (Кресты) - имени княгини Ольги;
аэропорт Самара (Курумоч) - имени Сергея Королёва;
аэропорт Симферополь - имени Ивана Айвазовского;
аэропорт Сочи (Адлер) - имени Виталия Севастьянова;
аэропорт Ставрополь (Шпаковское) - имени Александра Суворова;
аэропорт Сургут - имени Фармана Салманова;
аэропорт Сыктывкар - имени Петра Истомина;
аэропорт Томск (Богашёво) - имени Николая Камова;
аэропорт Тюмень (Рощино) - имени Дмитрия Менделеева;
аэропорт Уфа - имени Мустая Карима;
аэропорт Хабаровск (Новый) - имени Геннадия Невельского;
аэропорт Чебоксары - имени Андияна Николаева;
аэропорт Челябинск (Баландино) - имени Игоря Курчатова;
аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) - имени Антона Чехова;
аэропорт Якутск - имени Платона Ойунского
ИСТОЧНИК KP.RU