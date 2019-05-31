Минтруд прокомментировал информацию о сокращении новогодних каникул

Число нерабочих и праздничных дней не сокращается и не увеличивается, их число прописано в Трудовом кодексе. Соответствующим образом в Министерстве труда России прокомментировали информацию об уменьшении выходных дней в новогодние праздники.

Как сообщалось ранее, новогодние каникулы в 2020-м году могут сократить с десяти до восьми дней. Соответствующие решение должно быть принято 31 мая российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Трудовой кодекс Российской Федерации официально называет нерабочими первые восемь дней января, но в последние два года россиянам увеличивают новогодние каникулы, поскольку 30 и 31 декабря приходились на субботу и воскресенье. В этом году они выпадают на понедельник и вторник. В свою очередь на субботу и воскресенье приходятся 4 и 5 января, поэтому дополнительно предлагается установить выходные в честь Дня защитника Отечества, которые продлятся с 22 по 25 февраля.

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