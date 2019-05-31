2019-05-31T16:20:29+03:00
Экономика

«Будет антиалкогольный эффект»: экономист объяснил пользу сокращения новогодних каникул

А перенос выходных на май еще и урожай поднимет
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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В следующем году новогодние каникулы продлятся "всего" восемь дней (1-8 января 2020 г.).В следующем году новогодние каникулы продлятся "всего" восемь дней (1-8 января 2020 г.).Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Следующие длинные новогодние выходные будут короче предыдущих на 2 дня. Это следует из правительственного постановления, которое рассмотрели на трудовой комиссии. Каникулы продлятся 8 дней (1-8 января 2020 г.) - против 10 дней минувшей зимой. Причина объясняется просто: в этом году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник. Они будут рабочими. Тогда как в 2018 году 30 декабря было воскресеньем, и каникулы решили не разрывать.

В 2020 году новогодние каникулы продлятся 8 дней: с 1 по 8 января

В 2020 году новогодние каникулы продлятся 8 дней: с 1 по 8 января

Директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев в комментарии «КП» отметил, что общее количество выходных в году не изменится.

- Поэтому никакой особенной разницы для людей не будет, - считает он. - Разве что антиалкогольный эффект будет. Когда нерабочие дни переносят на майские праздники, то люди едут работать и отдыхать на дачи. А зимой - одни застолья.

Николаев добавил, что таких длинных каникул как в России, нет ни в одной стране мира. По его мнению, пора задуматься о том, чтобы вообще сократить число нерабочих дней в году.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минтруд прокомментировал информацию о сокращении новогодних каникул

Число нерабочих и праздничных дней не сокращается и не увеличивается, их число прописано в Трудовом кодексе. Соответствующим образом в Министерстве труда России прокомментировали информацию об уменьшении выходных дней в новогодние праздники (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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