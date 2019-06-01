Ученые доказали: вежливых пациентов врачи лечат лучше

Исследователи Тель-Авивского университета (Израиль) поставили перед собой серьезную задачу: выяснить, как на самом деле влияют на качество медпомощи взаимоотношения пациентов и врачей. Команда ученых наблюдала за 43 бригадами медиков, работающих в отделениях интенсивной терапии для новорожденных.

Медперсонал поделили на несколько групп и следили за ними во время учебных тренингов. В одной группе врачей благодарили (только словами!) мамы маленьких пациентов, в другой хвалили коллеги-медики, в третьей - и коллеги, и матери. А четвертой группе не досталось ни похвал, ни благодарности ни от кого. Ученые опубликовали результаты своих наблюдений в официальном журнале Американской академии педиатрии Pediatrics.

- Лучше всего работают те бригады, где к медикам уважительно и доброжелательно относятся родственники маленьких пациентов либо сами взрослые пациенты, - рассказал об итогах исследования соавтор научной работы Питер Бамбергер. - При этом высокая оценка со стороны коллег очень мало влияла на качество медпомощи.

Еще более удивительный, на первый взгляд, результат выдало другое недавнее исследование. Наблюдение за командами врачей-хирургов в течение 6 месяцев показало, что хвалебные отзывы коллег-медиков чаще приводят к снижению качества медпомощи! Польщенные доктора чаще нарушают протоколы лечения. Эксперты считают, что это можно объяснить психологической реакцией. Человек, которого хвалят коллеги-профессионалы, с одной стороны, может расслабляться, становиться менее внимательным. А с другой стороны, у врача может излишне вырасти самоуверенность, что также вредит работе, отметили исследователи.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Руководитель Центра охраны репродуктивного здоровья подростков Морозовской детской городской клинической больницы, детский хирург, профессор Дмитрий Тарусин:

- Поведение пациента, без сомнения, влияет на врача, его работу и в конечном счете на шансы выздоровления больного. Помните, что доктор человек, а не машинка для выписывания назначений. Для нас важна ваша вежливость, уважительность, умение блокировать в себе желание непрерывной перкуссии двери доктора (то есть стучания в нее. - Ред.) при задержке приёма на 5 - 10 минут. Отсутствие в тоне голоса «вы обязаны», позитивный настрой, благодарность и похвала доктора увеличивают ваши шансы выздороветь кратно!

Однако не советую до операции сыпать дифирамбами хирургу - «золотые руки», «ваше мастерство», «хирург от Бога» и т.п. Это вы скажете потом, когда операция закончится и малыш выздоровеет. Хирургам свойственно, как говорит наука, зазнаваться и позволять себе во время операции некоторые «вольности».

Но уважуха и респект - обязательны! Также помните, что врачи цветов не пьют, конфет не едят, а микрохирурги, например, почти не пьют алкоголь. Шутка!

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ

Семь правил эффективного поведения для конструктивных отношений с врачом

Вот, что советует врач-кардиолог, научно-медицинский просветитель, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин. «Следование правилам, изложенным ниже, не поверите, может кардинально изменить отношение к вам и (увы и ах!) качество медицинской помощи», - уверяет доктор. Итак.

1. Не опаздывайте.

В идеале - прийти заранее, за 10 минут. «Самый плохой пациент» в понимании врачей - тот, кто занял окно времени и просто не пришел, не предупредил.

2. Возьмите с собой выписки о вашем состоянии здоровья и анализы.

Если у вас долгая хроническая болезнь, последствия давней тяжелой травмы и т.п., можно принести справки наиболее серьезных обследований последних 3 - 5 лет. В целом же, как правило, врачам интересны справки о текущем состоянии здоровья за последний год.

3. Напишите/распечатайте список все лекарств и - обязательно! - биодобавок, включая витаминные комплексы, которые вы принимаете и принимали в течение последних месяцев. Непременно укажите дозы.

4. Перечислите на листе бумаги свои аллергии, случаи непереносимости лекарств и перенесенные заболевания.

5. Не грузите врачей лишней информацией.

Излишняя говорливость пациента сбивает с толку и крадет время, которое может быть потрачено на реально необходимые медицинские меры, говорят врачи.

7. Прямо спросите, как с врачом поддерживать контакт после приема. Можно ли писать ему в мессенджеры, на почту, когда удобно звонить.

«Мало что так испепеляет психику врачей, как звонки в запретное время, когда оно оговорено. Многие доктора работают с 6 - 7 утра, и в 9 вечера вы рискуете разбудить врача», - поясняет Ярослав Ашихмин.

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Бесплатные переговорщики вам в помощь

Бывает, что самому наладить конструктивный контакт с доктором не удается. Вроде и повежливее хочется быть, и рассердить боишься (скажем, перед операцией), но взаимопонимания с врачом явно не складывается. А то и нарушения со стороны медиков есть - на ваш взгляд. В таких случаях, чтобы не усугублять ситуацию, лучше привлечь посредника - переговорщика со стороны. И они у нас, пациентов, есть! Более того, не просто переговорщики, а фактически бесплатные защитники прав пациентов. Это страховые представители, то есть специалисты страховых медицинских компаний, выдающих нам полисы ОМС. Такие представители страховщика уполномочены законом помогать гражданам-пациентам.

По обновленным правилам обязательного медстрахования, недавно вступившим в силу, медицинские страховые компании получили дополнительные возможности контролировать соблюдение прав пациентов, проверять качество медпомощи, следить за соблюдением протоколов лечения. Особенно в случае тяжелых хронических заболеваний, таких как рак. «Комсомолка» подробно писала о новых правилах.