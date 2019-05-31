2019-05-31T19:08:42+03:00
Политика

Сердюков еще и за машиностроение ответит

Экс-министр получает один пост за другим
Игорь ЯКУНИН
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Анатолий Сердюков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССАнатолий Сердюков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Никогда такого не было и вот опять — Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России.

Кажется, 57-летнему экс-министру обороны пора присваивать звание самого незаменимого топ-менеджера страны. Он не успевает нагреть одно кресло, как надо спешить удобнее устроиться в другом! Считайте, но не сбейтесь.

После громкой отставки из армии (и амнистии по уголовному делу, заведенному на бывшего министра по статье «халатность») Сердюков в 2013-м становится руководителем Федерального испытательного центра машиностроения. Осенью 2015-го - он уже индустриальный директор по авиакластеру госкорпорации «Ростех». Зимой 2015-го вошел в совет директоров холдинга «Вертолеты России». Летом 2017-го его последовательно избирают в совет директоров КамАЗа и ставят во главе совета директоров ПАО «Росвертол». Про членство в совете директоров АО «ОДК», АО «КРЭТ», АО «Технодинамика» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), наверное, и упоминать бы не стоило... А завистники еще любят вспоминать, что и ТСЖ «Молочный-6» в центре Москвы тоже доверили патронировать Сердюкову.

Теперь вот пресс-служба Союзмаша сообщила, что вместо бывшего космического босса Игоря Комарова должность вице-президента Союза машиностроителей занял Анатолий Эдуардович. Камазы мчатся, вертолеты жужжат, ракеты стартуют, станки штампуют — и везде незримое око Сердюкова. Вот кто должен стать героем голливудской киносаги Марвелл про тех, кто спасает мир!

ИСТОЧНИК KP.RU

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