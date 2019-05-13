2019-05-13T19:23:14+03:00
Политика

Сердюков получил новую должность

Экс-министр возглавил Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации
Игорь ЯКУНИН
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Анатолий Сердюков на авиасалоне в Жуковском, 2017 год.Анатолий Сердюков на авиасалоне в Жуковском, 2017 год.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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И все-таки есть незаменимые люди. Есть. Это об Анатолии Сердюкове. Пять лет он возглавлял военное ведомство, но осенью 2012-го был отправлен Владимиром Путиным в отставку. Вышел практически сухим из уголового дела о превышении полномочий и халатности - Сердюков обвинялся в стоительстве дороги за счет военного министерства к турбазе своего зятя Пузикова. И уже через год началось триумфальное возвращение экс-министра. В его крепких руках оказывались рычаги управления разных компаний, связанных с оборонкой.

Загибайте пальцы.

В ноябре 2013-го Сердюкова назначают гендиректором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения.

В октябре 2015-го он получает должность индустриального директора по авиакластеру госкорпорации «Ростех».

В декабре 2015-го Анатолий Эдуардович входит в совет директоров холдинга «Вертолеты России».

В мае 2016-го становится председателем ТСЖ «Молочный-6» (единственный объект, имеющий отношение не к обороне, а к элитной недвижимости — на знаменитой золотой миле Москвы).

В июне 2017-го его избирают в совет директоров КамАЗа.

А в июле он становится главой совета директоров ПАО «Росвертол».

И членом правления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В какой-то момент реформатор российской армии входил в совет директоров сразу 7 (!) крупнейших объединений, прямо или косвенно работающих на оборону страны.

Таких управленцев-многостаночников в стране, пожалуй, еще не было...

ИСТОЧНИК KP.RU

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