Почему Жуков не сверг Хрущева и не стал советским Бонапартом

КТО ГЛАВНЫЙ АНТИ-СТАЛИНИСТ

- Почитаешь ваши публикации — выходит, что Жуков, а не Хрущев начал борьбу с культом личности Сталина?

- Об этом говорят, в том числе, рассекреченные документы из бывшего Архива Президента РФ (существовал с 1991 по 1998 годы — ред.), из которого в федеральные госархивы отправили более 40 тысяч дел. И документы эти дают иную картину деятельности Жукова на посту министра обороны и в качестве члена Президиума ЦК КПСС. Например, они проясняют причины громкого свержения маршала с кремлевского олимпа в октябре 1957-го.

После смерти Сталина возник триумвират — Маленков, Молотов и Каганович. Хрущев исполнял роль технического, а потом первого секретаря ЦК КПСС. Но все решения утверждались этой тройкой. И характерно, что свержение Жукова в октябре 1957-го сопровождалось схожими выражениями, что и свержение Берии в 1953-м. Мол, товарищ маршал поставил себя и свое ведомство над партией!

- Как и когда сталинский маршал превратился в главного анти-сталиниста?

- Многих протоколов заседаний Президиума ЦК КПСС того времени в доступе нет до сих пор. А Жуков как анти-сталинист впервые проявил себя в июне 1953-го как раз при свержении Берии. Именно Жуков с генералами Батицким и Москаленко арестовал всесильного Лаврентия в Кремле. Потом маршал обеспечил и бескровное смещение Маленкова, который был наследником Сталина на посту председателя совета министров. А пост этот до 1957-го был главнее лидера партии.

- У кого после смерти Сталина влияния стало больше - у армии, МВД или КГБ?

- Конечно, у армии, которая полностью была управляема Жуковым. КГБ, созданный вместо всесильного МГБ, оказался вторичен, подчинен Совету министров. Жуков заполнил «силовой» вакуум после устранения Берии и Абакумова и саккумулировал очень большую власть.

Хрущев улыбался Жукову в лицо, а в кармане держал фигу.Фото: EAST NEWS

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ ДЛЯ ЦК

- Но именно летом 1957-го Жуков провел настоящее антисталинское наступление?

- Тогда одним махом вывели из активного руководства почти всю сталинскую гвардию в лице Маленкова, Молотова и Кагановича. Отодвинули маршала Ворошилова. Остался лишь прямой начальник Жукова, маршал Булганин. Причем на президиуме ЦК они тогда выиграли — проголосовали за то, чтобы сместить Хрущева с поста Первого Секретаря. Но Хрущев вызвал в Москву с мест членов ЦК, которые были за него. Роль Жуков оказалась решающей. Он не только поддержал Никиту Сергеевича (вместе с Брежневым, Шверником и Фурцевой — ред.). Маршал, пока шло заседание, доставил верхушку партии в Москву на самолетах военной авиации. И уже на внеочередном Пленуме ЦК Жуков заявил о причастности этой тройки к арестам и расстрелам. Их исключили из ЦК, а потом и из партии.

- То есть Жуков выступил как союзник Хрущева в борьбе за власть?

- Да, потому что, как показывают документы, Жуков тогда считал, что Хрущев проводит политику, которую маршал не только поддерживал, но и инициировал. В первую очередь, это реабилитация репрессированных Сталиным генералов.

ЗА И ПРОТИВ ГЕНЕРАЛОВ

- Кого маршал защищал — пусть и посмертно?

- Жуков призвал реабилитировать пять военачальников, в том числе генералов Павлова и Климовских, что были репрессированы в самом начале войны. Важно понимать: реабилитация Хрущевым за 1937-й Тухачевского — это одно. А оценка деятельности генералов, после 22 июня 1941-го — совсем другое. После реабилитации расстрелянного «за трусость и развал управления войсками» командующего Западным фронтом Павлова и его замов пришлось бы дальше тянуть цепочку — а кто на самом деле виноват в катастрофе лета 41-го?

- Одних защищал, других, участников репрессий, требовал наказать?

- Жуков-победитель не чувствовал, что ступил на опасную почву. На том же июньском пленуме 1957-го обвинил начальника Военно-инженерной академии Галицкого в том, что по его доносу в 1938 был расстрелян бывший начальник инженерных войск Московского военного округа Асланов. Предложил лишить Галицкого звания генерал-полковника уволить из армии, привлечь к партийной ответственности. И члены ЦК тогда маршала поддержали! Но кто именно — неизвестно, листы с персональным голосованием из подлинников протокола заседания Президиума ЦК изъяты.

- Что в этом удивительного?

- Проверять личные дела высшей партийно-советской номенклатуры ни до, ни после Жукова никто не осмеливался. Многие из генералов, которые пришли к вершинам как раз на волне большого террора, должны были испытать шок. И в хрущевском руководстве было немало людей, которые в годы правления Сталина и подписи свои ставили, и записки по громким делам инициировали... Заместитель премьера Фрол Козлов, которого считали преемником Хрущева, во времена позорного Ленинградского дела работал в городе на Неве. Там же отметился завотделом ЦК Николай Миронов...Что должны были такие люди думать об инициативах Жукова? Что за Галицким могут последовать они? Покушение на святое — на неприкосновенность номенклатуры - не могли простить даже маршалу победы. И после атаки на сталинистов Жуков недолго продержался.

- Борьба с доносчиками оказалась краткой?

- Через год после смещения маршала с поста министра обороны то решение Президиума ЦК о наказании за доносы «смягчили». Того же «осужденного партией» начальника военной академии даже в звании повысили! И назначили высокую пенсию.

Жуков освоил игру на аккордеоне во время войны, а после отставки на трофейных немецких инструментах музицировал с семьей. Фото: Семейный архив Э.Г Жуковой/Российская газета

ИСТОРИЯ ЧТО ДЫШЛО

- Жуков одним из первых стал сражаться за «правду о войне»?

- Все на том же июньском пленуме ЦК 1957-го года с подачи Жукова остро встал вопрос не только о репрессиях, о роли генералов, но и в целом - об оценке первого этапа Великой Отечественной. О пересмотре роли Сталина в войне (как эхо ХХ партсъезда 1956-го — ред.). И о создании научно выверенной, основанной на архивах картины войны. Здесь союзником Жукова выступал маршал Василевский. Он был зам.министра обороны по военной науке. Она тогда сосредоточилась в недрах Минобороны. Партия расценила это как попытку узурпации истории. И это потом Жукову вменяли в вину. Обвиняли в том, что он возвеличивал свою роль в войне и принижал роль партии.

- Кто его обвинял?

- Обвинения были в постановлении Президиума ЦК на октябрьском пленуме 1957-го. До того шли докладные записки, что в фильмах и книгах начинают выпячивать фигуру Жукова. В августе 1957-го вынуждают маршала Василевского написать заявление с просьбой об отставке. Это был арьергардный наезд на Жукова - убрали одного из немногих его верных союзников. И Хрущев добивается, чтобы всю научную работу по истории Великой отечественной из Министерства обороны передали институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Дальше история войны пишется только политическими деятелями СССР.

ЧТО ЗНАЛО ЦРУ?

- У Жукова союзники были?

- После его свержения чистка военных кадров в Минобороны была минимальной. Сняли командующего Закавказским военным округом генерала армии Федюнинского. Тот знал Жукова с 1939-го, с Халхин-гола. Позже он выплывет в Туркестанском военном округе. Тогда же генерал Штеменко был снят с должности начальника Главного разведывательного управления — ГРУ. Если три события связать — Василевский-Штеменко-Федюнинский — это уже не выглядит случайностью.

В рассекреченных документах ЦРУ по событиям лета 1957-го четко говорится, что именно Жуков — первый кандидат на пост председателя совета министров.

- Кто так считал?

- Хрущев! Парадокс июньского «переворота» 1957-го в том, что Хрущев оставил на ключевом посту маршала Булганина, который был «бухгалтером Сталина». Он остался на посту председателя совета министров, хотя не должен был, он же выступив против Никиты Сергеевича! Но тот оставил Булганина, только чтобы премьером не стал Жуков. И это выглядит логично в большой аппаратной игре.

- Хрущев не пускает Жукова к креслу премьера, потому что это угроза самому первому секретарю?

- Да, с позиции премьера Жуков мог шагнуть к руководству страной. Тогда должность председателя Совета министров - это был реальный пост с реальной властью. И судя по тому, какую революционную политику проводил Жуков по перевооружению, модернизации армии, по военно-промышленному комплексу в целом, во внешнеполитических вопросах — потенциал у Жукова был.

- Жуков усиливал позиции армии и ВПК, а Хрущев - наоборот?

- Хрущев всегда считал: партия превыше всего. С 1954-го он начинает консолидировать власть, много ездит по стране и за рубеж и ... предпринимает одно катастрофическое решение за другим. Сначала передача Крыма, потом сдача китайцам Порт-Артура. Начал авантюру на Кубе с ядерным оружием. Жуков действовал по другому. Даже его последняя поездка в Югославию и Албанию говорила о том, что он знает, как находить союзников на ближних и дальних рубежах..

- Но разве армию не надо было сокращать после войны?

- Так можно было действовать по ленинскому принципу «лучше меньше, да лучше». Например, Жуков предлагал построить военно-морскую базу в Албании. Это могло сэкономить огромные средства — чтобы не гонять в Средиземноморье эскадры с Черноморского, Балтийского и Северного флотов и не зависеть при этом от ситуации в проливах.

- Хрущев использовал Жукова в своих партаппаратных играх?

- Увы, это так. Понимал ли это сам Жуков? Важный вопрос. Протоколы заседаний Президиума ЦК говорят о том, что Жуков с августа 1957-го исчезает с кремлевского горизонта. По времени это совпадает с уходом маршала Василевского с поста замминистра. А Минобороны тогда стал представлять на партсовещаниях маршал Конев. Который сыграл активную роль в свержении Жукова.

При том сам маршал победы, конечно, не организовывал никакой заговор против партии. Он себя с ней отождествлял и ее курсом, в общем, следовал. При том, не отрицая заслуг Верховного главнокомандующего, хорошо помнил, что такое и ежовщина, и бериевщина. Но значительная часть элиты хотела править по сталински, но без Сталина. Без репрессий, но с партийной круговой порукой. Когда партия всегда права.

ПАРАД БЕЗ МАРШАЛА

- Жуков должен был готовить парад на Красной площади к 40-летию Октябрьской революции ?

- Празднование юбилея Октября должно было стать грандиозным. С участием руководителей всех социалистических стран и главных компартий мира и даже подразделений всех армий соцлагеря! Инициатива Жукова пригласить по роте от армии каждой из стран соцлагеря казалась революционной!

- Но разве не лидер партии отвечал за главный парад страны?

- Всегда! А глава военного ведомства в представлении партийного руководства выполнял техническую задачу. Ему давали сценарий, говорили, сколько должно пролететь самолетов и пройти танков и пехотинцев, а тот брал под козырек и отвечал «есть!». Но Жуков все рассчитал сам - и до минуты. Сколько будет идти парад. Как долго - выступать министр обороны (да, он отвел себе роль). В своем проекте маршал резко добавил число самолетов. Также добавил десантников. А ведь партийцам не надо было лишний раз напоминать, как четко может работать военная авиация!

- Когда Жуков предложил свой план?

- За 4 месяца до парада на Красной площади. Сразу после своей победы на июньском пленуме 57-го. И, учитывая, каким мастером интриг был Хрущев, именно он мог подставить Жукова с этим «парадным» докладом. На Президиуме ЦК завернули предложение Жукова по прохождению новейшей военной техники. Были сильные разработки, в том числе с атомными боеприпасами — но к тому моменту не было даже опытных образцов, и Жуков просил их подготовить именно для парада.

- Маршал хотел показать, что не зря так старался развивать ВПК - и что враги должны нас бояться?

- Именно так! Все новейшее на тот момент оружие было разработано именно под его руководством! И в какой бы шок пришли наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции - все те разведчики, которые под видом журналистов и дипломатов стояли на трибунах у кремлевской стены и всё это фотографировали! Это стало бы таким двойным посылом и для внешнего, и для внутреннего пользования. Оставались считанные недели до запуска первого искусственного спутника земли. К которому наш ВПК — а значит, и Жуков - имел прямое отношение. Но маршал этого не увидит - его отправляют в долгую поездку, из которой он вернется никем. Сначала он в Севастополе, потом кораблями - в Албанию, Югославию. В той ситуации это фактически стало ссылкой.

ГУД БАЙ, АМЕРИКА

- Вы нашли материалы про то, что Жуков должен был лететь в Америку?

- В июле 57-го маршал представил членам Президиума приглашение его в США — на встречу с министром обороны Эрвином. И, возможно, с президентом Эйзенхауэром. Глава МИДа Громыко по этому поводу послал запрос членам ЦК. Ответ был в таком духе — мол, хорошо, готовьте поездку. Это было через 8 месяцев после подавление мятежа в Венгрии. В таких условиях поездка главы минобороны СССР в столицу США могла означать крупнейший прорыв.

- Жукова и правда, так ждали в Вашингтоне?

- Один из американских журналистов предложил, что визиту Жукова противился тогдашний госсекретарь Даллес. Но это могла быть и провокация. Посмотреть на реакцию маршала. И, если бы речь зашла уже конкретно о сроках поездки — Георгия Константиновича могли обвинить во всех смертных грехах. Как маршала Тухачевского в 1937-м. По Жукову ведь постоянно шли «компрометирующие сигналы». Например, в 1954-м — это отразилось в его личном деле — пришел донос из Парижа. По линии разведки. Что некий гражданин передал пакет, в котором - информация о том, что Жуков якобы ведет переговоры с западными агентами, что он готовит захват власти. Неизвестно, дан ли был ход той записке. Не думаю, что тот донос изменил судьбу Георгия Константиновича.

А визит в Вашингтон так и не состоялся.

- Почему Жуков проиграл?

- Он переоценил свои силы с точки зрения военачальника, но военные операции — это не партийные интриги. Хрущев пытался переписать вклад Жукова в победу, но Брежнев реабилитировал Жукова, пусть и частично.

Маршал победы, будучи во власти, не создал систему сдержек и противовесов. Он не приобрел влиятельных союзников, а получил сильных врагов в партаппарате, боявшихся, что всплывут их «заслуги» при Сталине — потому и проиграл.

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