Владимир Колокольцев выступил на Совете министров МВД стран СНГ

Сегодня в Ташкенте Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Республики Узбекистан Пулат Бобожонов провели двустороннюю встречу.

Глава российского ведомства дал высокую оценку уровню организации заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ и отметил положительные результаты первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», проведенной в марте этого года.

- В результате на территории России было задержано 250 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел (полицией) других государств – участников СНГ, – заявил Владимир Колокольцев.

В ходе встречи Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов подписали Протокол о взаимодействии между двумя ведомствами на 2019-2021 годы.

"По словам Главы МВД России этот документ придаст новый импульс совместной работе по ключевым направлениям в правоохранительной деятельности", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.