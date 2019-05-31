2019-05-31T19:02:56+03:00
Общество

Владимир Колокольцев выступил на Совете министров МВД стран СНГ

Главы правоохранительных органов подписали межведомственный Протокол о взаимодействии на 2019-2021 годы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава МВД Владимир Колокольцев.Глава МВД Владимир Колокольцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня в Ташкенте Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и Министр внутренних дел Республики Узбекистан Пулат Бобожонов провели двустороннюю встречу.

Глава российского ведомства дал высокую оценку уровню организации заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ и отметил положительные результаты первого этапа межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», проведенной в марте этого года.

- В результате на территории России было задержано 250 преступников, разыскиваемых органами внутренних дел (полицией) других государств – участников СНГ, – заявил Владимир Колокольцев.

В ходе встречи Владимир Колокольцев и Пулат Бобожонов подписали Протокол о взаимодействии между двумя ведомствами на 2019-2021 годы.

"По словам Главы МВД России этот документ придаст новый импульс совместной работе по ключевым направлениям в правоохранительной деятельности", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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