Отпуск 2019 на Чёрном море: цены и новинки сезона

ПОЕХАЛИ!

Лето ещё только началось, а Ростуризм уже отчитался: в этом пляжном сезоне на российских курортах отдохнет на 10% больше отпускников, чем в прошлом году. Чиновники не торопят события - просто смотрят на продажи авиабилетов и туров. Спрос на билеты в Крым, например, вырос на 37%. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на недавнем заседании координационного совета по развитию туризма при правительстве РФ, сославшись на данные систем онлайн-бронирования билетов.

Больше половины всех проданных на июнь-август билетов приходится на внутрироссийские поездки, это 60%, - уточнила Зарина Догузова.

У Aviasales статистика ещё оптимистичнее: в Анапу с начала года забронировано аж на 50% больше авиабилетов, в Сочи на 40% больше. И на столько же, кстати, увеличился интерес к полётам в Калининград, на Балтийское море. Треть всех проданных на летние месяцы билетов приходится на рейсы в Симферополь, добавляют в онлайн трэвел-агентстве Biletix.

Понятно, что нельзя толковать эти цифры напрямую: мол, на анапских пляжах, которые и так не пустовали, станет в полтора раза больше загорающих. Нет, конечно. Просто всё чаще отпускники покупают авиабилеты через интернет, вот у онлайн-сервисов статистика и опережает реальность. Но тенденция в любом случае очевидна: отечественные курорты явно будут в плюсе.

ЧЕРНОМОРСКАЯ "ЛАСТОЧКА"

Подтверждают её и в РЖД. Билеты на поезда, идущие к Чёрному морю, уже купили 1,2 миллиона пассажиров - на 20% больше, чем год назад. В Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Краснодар и другие южные города летом вдобавок к обычному расписанию отправятся 400 дополнительных поездов.

Из новинок: в августе, в пик пляжного сезона, между Анапой и Новороссийском начнет ходить скоростной поезд

"Ласточка". Маршрут начинается в Ростове-на-Дону, к первой декаде августа планируется завершить электрификацию участка до Анапы и запустить поезда с новыми вагонами. Так что, если планируете отпуск под занавес лета или в бархатный сезон, можете рассчитывать и на этот вариант.

ПОЙДУТ ЛИ ПОЕЗДА ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ?

Впрочем, главный вопрос про поезда: когда откроется железнодорожное сообщение по Крымскому мосту? Автомобили и автобусы, напомню, пустили по новому мосту через Керченский пролив год назад, в мае 2018 года. Дорога на полуостров сразу стала быстрее и удобнее. В пик сезона по мосту проезжали до 30 тысяч машин в день. А еще же и новый терминал аэропорта в Симферополе открылся в апреле 2018-го. Как результат - Крым принял 6,8 миллионов туристов, рекорд за все постсоветские годы. Для сравнения: в Турции за тот же самый прошлый отдохнули 6 миллионов наших отпускников.

В 2019 году власти черноморского полуострова ждут уже 7,5 миллионов гостей. И у них, похоже, есть резон: турпоток в Крым в январе - апреле, в низкий сезон, вырос на треть (350 тысяч человек), в майские праздники - на целых 40% (ещё 240 тысяч), рапортуют в министерстве курортов и туризма республики.

Однако те путешественники, что выберут поезд, по-прежнему будут пересаживаться на автобусы в Анапе или Краснодаре. Напомню, сейчас продаются "единые" билеты в Крым. По железной дороге пассажиры едут до Анапы либо Краснодара, а дальше на автобусе через Крымский мост до Судака, Ялты и других курортов.

Железнодорожное сообщение по новому мосту откроется с опережением графика, пообещал недавно президент РФ Владимир Путин. Но речь идёт о том, чтобы пустить поезда в Крым до конца года. Не летом.

ПЛЯЖИ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

В Крыму к новому сезону готовы 400 пляжей, все проверены Роспотребнадзором и МЧС.

В Сочи в качестве пляжей уверены настолько, что вдобавок к обязательным проверкам госорганов решили пригласить ещё и международную комиссию, присваивающую престижный "Голубой флаг". Это своего рода знак качества для пляжей, известный во всем мире, в первую очередь в Средиземноморье. Мировой лидер по количеству пляжей с "Голубыми флагами" - Испания. Там их 566. В Сочи теперь 13 (из двухсот в общей сложности). Прошлым летом было семь. Чтобы пляж получил престижный знак качества, там должна быть чистая вода и песок либо галька, служба спасения, души, доступ для людей с ограниченными возможностями - всего около 30 критериев чистоты, экологии; безопасности и комфорта.

Вот все 13 сочинских пляжей, им соответствующие: детский пляж «Чайка», пляжи «Приморский», «Ривьера», «Взморье», «Камелия», «Приморский-1», «Мориса Тореза», а также пляжи санаториев «Заполярье», «Юг», отелей «Бархатные сезоны» и «Рэдиссон Парадайз», курорта «Роза Хутор» и турбазы «Чайка».

САМЫЕ ВЫСОКИЕ КАЧЕЛИ

Что за пляж такой у "Розы Хутор", это же горнолыжный курорт? Всё верно, но у него есть собственный пляж в Имеретинской долине, между Красной Поляной и побережьем курсируют бесплатные автобусы. Отели в горах летом дешевле, чем на море, так что стоит обратить внимание и на этот вариант.

Новинка летнего сезона в Красной Поляне - высокогорные качели, у которых нет аналогов в России. Необычный аттракцион появился на курорте "Роза Хутор" на высоте 2320 метров. Качели взмывают прямо над ущельем, так что головокружительные виды и порция адреналина гарантированы. Для безопасности используют альпинистское страховочное снаряжение.

И ещё одна новая возможность для активного отдыха - 45-километровый веломаршрут от "Розы Хутор" к морю. Специально для него закупили 150 электровелосипедов. На тех участках, где дорога идет в гору, включается мотор, благодаря чему маршрут под силу и не самым физически сильным туристам. Проходит он по очень красивым местам: Альпийскому шоссе, Старой эстонской дороге, к водопаду Девичьи Слезы, Троице-Георгиевскому женскому монастырю, через каньоны реки Псахо. Разумеется, не обязательно крутить педали полсотни километров, есть веломаршруты и попроще - в том числе к горным озёрам, где можно искупаться.

ЦИФРЫ

61% российских отпускников собираются отдохнуть на пляжных курортах (остальные выбирают экскурсии, санатории, круизы).

По данным туристического поисковика Momondo.

СРАВНИМ

Цены на отели...

5900 рублей в сутки в среднем платят отдыхающие в отелях Сочи (за номер на двоих). Примерно столько же тратят туристы и на гостиницы в турецкой Аланье.

3900 рублей - в Анапе. Из популярных зарубежных курортов похожие цены в Бургасе {Болгария).

3850 рублей - в Геленджике.

3000 рублей - в Лазаревском.

По данным туристического поисковика Momondo.

...и на туры

39600 - средняя стоимость тура на двоих в Сочи с вылетом из Москвы в начале июня, с завтраками.

64200 - средний чек за тур на двоих в Анапу.

67700 - в Крым.

За границей за те же деньги, 60 - 70 тысяч рублей на двоих, можно отдохнуть в Болгарии или Черногории (опять же с перелётом из Москвы и завтраками).

По данным Ассоциации туроператоров России.

ЦЕНА ВОПРОСА

15 200 рублей в среднем платят пассажиры за перелёт внутренними рейсами этим летом - на 5% больше, чем год назад. При этом перелёт в Сочи обходится россиянам в среднем в 13 450 рублей, в Анапу - в 16 550 рублей, в Симферополь - в 12300 рублей (цены за перелёт туда и обратно, учтены в том числе и безбагажные тарифы). Понятно, что сложно сравнивать цены на авиабилеты в Сочи из Москвы с теми суммами, что платят жители Владивостока или Новосибирска. Но средний чек по стране такой, в любом случае интересно сопоставить его с тарифами авиакомпаний из каждого города.

По данным поисковиков Aviasales и Momondo, онлайн трэвел-агентства Biletix.

КТО КУДА

Из каких городов чаще всего летят в Сочи…

Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург.

...а из каких в Симферополь

Москва, Тюмень, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

По данным аэропорта Сочи и онлайн трэвел-агентства Biletix.