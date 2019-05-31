2019-05-31T19:38:15+03:00
Общество

«На креветки!»: Жириновский раздал на Рыбной неделе деньги и накормил икрой

Вождь ЛДПР изучил ярмарку на Площади Революции [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Жириновский на "Рыбной неделе". Фото LDPR.ruВладимир Жириновский на "Рыбной неделе". Фото LDPR.ru
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- Кому икры? Трески?! Хватай сайру, мидии! - неслось в пятницу вечером над забитой народом Площадью Революции. Это Владимир Жириновский вышел из Госдумы посмотреть, как проходит в столице фестиваль «Рыбная неделя».

В окружившей его толпе он изучал ассортимент палаток и следом сделал широкий жест, который, надо сказать, в толпе этой предвкушали. Взял в руки бутерброды с красной икрой, консервы с сайрой, контейнеры с треской и ну раздавать страждущим. Некоторые из них оказались бессовестными и ломились за добавкой, хотя ВВЖ бдел за этим как мог и отгонял.

- Я не ел икру уже три дня! - ныл подросток. И получал от сердобольного визитера с лихвой.

- А я устал от экзаменов! - подхватывал тощий студент. И уходил с калориями.

Когда первый торговый домик был опустошен, процессия двинулась к другим. На мой вопрос, какую выручку принес здесь вождь ЛДПР, в первом домике отрезали: «Коммерческая тайна! А вдруг вы из налоговой?».

Жириновский раздал деньги на Рыбной неделе в Москве.

А по соседству уже таяли банки с кальмарами и прочими деликатесами. Напоследок же москвичей ждал коронный номер 90-х: из карманов широких штанин Владимир Вольфович извлек пачку с тысячерублевками. Со словами: «На креветки и мороженое!».

- Сынок, затопчут! - кричала рядом мамаша какого-то бугая. Но топтал всех вокруг, скорее, сам сыночек.

Привыкший к мясорубке вокруг себя Жириновский опустошил карманы и ушел дальше работать.

Ранее в этот же день он совершил рейд и на маленький рынок возле редакции «Комсомолки». После эфира на Радио «КП» политик решил проверить продукты своим любимым нитратомером, и, к ужасу торговцев, уходил недовольным. Якобы «сплошной Чернобыль»! Вообще этот прибор на моих глазах пугал продавцов любого рынка, и кто-то даже пытался убедить контролера, что тот просто сломан. Не убедил.

КСТАТИ

«Рыбная неделя в Москве 2019»: что купить и что попробовать

Одно из самых ожидаемых гастрономических событий 2019 года — фестиваль «Рыбная неделя». Это мероприятие пройдет в столице уже в пятый раз, а потому станет юбилейным. На улицах города традиционно появятся рыбные рынки с самой разной продукцией от производителей и ресторанные дворики. Рассказываем, что и где можно купить и попробовать, а также о развлекательной программе фестиваля. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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