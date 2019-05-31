«На креветки!»: Жириновский раздал на Рыбной неделе деньги и накормил икрой
- Кому икры? Трески?! Хватай сайру, мидии! - неслось в пятницу вечером над забитой народом Площадью Революции. Это Владимир Жириновский вышел из Госдумы посмотреть, как проходит в столице фестиваль «Рыбная неделя».
В окружившей его толпе он изучал ассортимент палаток и следом сделал широкий жест, который, надо сказать, в толпе этой предвкушали. Взял в руки бутерброды с красной икрой, консервы с сайрой, контейнеры с треской и ну раздавать страждущим. Некоторые из них оказались бессовестными и ломились за добавкой, хотя ВВЖ бдел за этим как мог и отгонял.
- Я не ел икру уже три дня! - ныл подросток. И получал от сердобольного визитера с лихвой.
- А я устал от экзаменов! - подхватывал тощий студент. И уходил с калориями.
Когда первый торговый домик был опустошен, процессия двинулась к другим. На мой вопрос, какую выручку принес здесь вождь ЛДПР, в первом домике отрезали: «Коммерческая тайна! А вдруг вы из налоговой?».
Жириновский раздал деньги на Рыбной неделе в Москве.
А по соседству уже таяли банки с кальмарами и прочими деликатесами. Напоследок же москвичей ждал коронный номер 90-х: из карманов широких штанин Владимир Вольфович извлек пачку с тысячерублевками. Со словами: «На креветки и мороженое!».
- Сынок, затопчут! - кричала рядом мамаша какого-то бугая. Но топтал всех вокруг, скорее, сам сыночек.
Привыкший к мясорубке вокруг себя Жириновский опустошил карманы и ушел дальше работать.
Ранее в этот же день он совершил рейд и на маленький рынок возле редакции «Комсомолки». После эфира на Радио «КП» политик решил проверить продукты своим любимым нитратомером, и, к ужасу торговцев, уходил недовольным. Якобы «сплошной Чернобыль»! Вообще этот прибор на моих глазах пугал продавцов любого рынка, и кто-то даже пытался убедить контролера, что тот просто сломан. Не убедил.
КСТАТИ
«Рыбная неделя в Москве 2019»: что купить и что попробовать
Одно из самых ожидаемых гастрономических событий 2019 года — фестиваль «Рыбная неделя». Это мероприятие пройдет в столице уже в пятый раз, а потому станет юбилейным. На улицах города традиционно появятся рыбные рынки с самой разной продукцией от производителей и ресторанные дворики. Рассказываем, что и где можно купить и попробовать, а также о развлекательной программе фестиваля. (подробности)
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