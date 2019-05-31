2019-05-31T19:47:52+03:00
Звезды

Группа «Фабрика» ищет новую солистку: цвет кожи и размер одежды не важны

1 июня по всей стране стартует кастинг
Елена БОДУЭН
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Группа "Фабрика".Группа "Фабрика".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Не так давно в группе «Фабрика» случилось пополнение – Саша Савельева стала мамой, подарив своему супругу Кириллу Сафонову сына. И, соответственно, покинула почетный пост солистки группы. И вот, «девочки фабричные» вместе с продюсером Игорем Матвиенко объявят кастинг на новую солистку группы.

С 1-го июня по 8-го июля девушки со всей России, которые решают попробовать свои силы, должны прислать на электронную почту casting@matvey.ru анкету и видео. В анкете надо указать свои контактные данные, возраст, рост, город проживания, ссылки на свои соцсети. А на видео надо будет записать исполнение одного из хитов группы «Фабрика» и одну любую популярную песню на русском языке.

Дальше идет второй этап - из всех заявок Матвиенко и девушки выберут 15-20 претенденток, которые в итоге будут приглашены на встречу с продюсером и «Фабрикой». А дальше отобранные финалистки будут сражаться за победу в «Одноклассниках», где именно аудитория сайта путем голосования определит, кто же достоин стать новой «девушкой фабричной».

Мы встретились с Игорем Игоревичем Матвиенко и солистками «Фабрики», чтобы узнать у них, кого же они ждут в свой дружный коллектив, и чего стоит ждать новой участнице. Ирина Тонева и Александра Попова рассказали нам о том, что процесс отбора новой участницы будет кропотливым.

Игорь Матвиенко: "Мы поздравляем Сашу с замечательным результатом, она давно шла к этому шагу, и теперь мама Саша Савельева будет долго занята своим потомством. Мы подумали и решили немного поменять стиль «Фабрики». Уйти чуть больше в этно. Потому ищем девушку, которая обладает в вокале народными интонациями, чтобы была такая этно-окраска. Мне, например, очень нравится украинская группа «Казка» - вот такого человека хочется найти. Мы хотим поэкспериментировать стилистически.

- Как мы могли убедиться на опыте других девичьих коллективов, найти человека, который придет надолго и именно для того, чтобы работать, а не для того, чтобы искать богатого мужа, достаточно сложно. Как вы поймете, что новая солистка вам подходит?

Отвечает Ирина Тонева: Может быть нам всем в самом начале казалось, что мы обязательно должны беречь наш суперпроект. Потому все распри быстро гасились, и мы старались всегда быть на одной волне. А все личное мы старались оставить за бортом. Все же женский коллектив, сами понимаете, и без сложностей не обходилось. Мы же научились с девочками все проговаривать и договариваться, чтобы каждая помнила, что она не одна, а нас трое.

- Как будет проходить «прием» человека в группу? Вы отведете девочку в кафе, и будете ее учить не шалить, не шуметь, не выкладывать провокационные фото в Инстаграм?

Отвечает Александра Попова: Когда я пришла в группу, девочки со мной часа три разговаривали, задавали мне вопросы. Их волновало, как я буду себя вести в разных ситуациях - если произойдёт какая-то накладка во время выступления на сцене, например, что я буду делать? Если бы мы поругались? И Ира меня сразу предупредила - «Если я не улыбаюсь, это не значит, что у меня плохое настроение». Я надеюсь, что мы это повторим в ближайшее время (смеется).

- При этом у нас нет "дедовщины" - снова говорит Ирина. - Мы скорее дракон о трех головах, который решает сообща все проблемы.

- А есть ли какие-то конкретные требования к внешним данным новой солистки?

- Если мы найдем девушку-афроамериканку, то почему бы нет? Цвет кожи нам не важен. Если девушка бодипозитивная, то почему бы нет? Сейчас много талантливых исполнительниц, которые не вписываются в привычный нам размер - Alyona, та же солистка группы Kazka, вот у Тимати в новом проекте певица Боронина. Это на данный момент тренд. Главное для нас чтобы была суть, душа, музыкальная культура. Ну и, чтобы девушка не была мужчиной - шутит Матвиенко.

- Судя по предыдущему опыту, кастинг продлится достаточно долго. Но мы надеемся, что в итоге нужный человек будет найден. Мы как люди, которым вместе гастролировать, хотим человека с легкой энергетикой, который будет понимать, что между нами не конкуренция, а взаимодействие. И чтобы человек правда хотел в группу «Фабрика». А взамен мы погрузим ее атмосферу любви, поможем на репетициях и всему научим, - напоследок сказали нам девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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