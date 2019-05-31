Пока экс-главу Раменского района допрашивали по делу об убийстве, в его Instagram появлялись фото с рабочих встреч

Своей жизнью живет страничка экс-главы Раменского района Андрея Куликова в социальных сетях. Пока бывшего губернатора допрашивали по делу об убийстве его любовницы замглавы местной Общественной палаты Елены Исаенковой, в Instagram появлялись фотографии с рабочих встреч и других мероприятий.

Так, днем были опубликованы снимки со встречи с обманутыми дольщиками, а через четыре часа, когда Куликова уже, предположительно, задержали, кто-то разместил в аккаунте свежую запись о встрече районных предпринимателей.

"В Малом зале КДЦ "Сатурн" встреча раменских предпринимателей состоялась сегодня, 31 мая. В нашем районе предприниматели работают в самых разных сферах", - гласила подпись к посту в Instagram экс-губернатора.

Одна из фотографий, опубликованных на странице Кулакова в пятницу, 31 мая. Его самого на снимке нетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом в описании профиля Куликова все еще величали главой Раменского района, хотя, как оказалось, он сложил свои полномочия несколькими днями ранее. На момент написания данной статьи все свежие записи из соцсетей чиновника были удалены, как и информация о должности в "шапке".

Сайт kp.ru писал о том, что в субботу, 1 июня, будет решаться вопрос об аресте Куликова. Он не прошел проверку на полиграфе во время допроса по делу об убийстве Исаенковой, которую нашли задушенной в ее собственном автомобиле еще в начале месяца.

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