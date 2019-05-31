Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне»

С Алисой Голомысовой Алла Пугачева занималась в своей школе талантов «Рецитал», которую певица закрыла в прошлом году из-за высокой аренды помещения в центре Москвы.

Потом Голомысова участвовала в шоу «Голос. Дети», но победить ей там не удалось. А теперь девочка решила попытать счастье на конкурсе «Детская Новая Волна» в Крыму. Для финального конкурсного дня Алиса выбрала давний хит своей наставницы «Делу время».

Многие отметили, что девочка удивительно похожа на Аллу Борисовну. Настолько маленькая артистка вжилась в образ.

- Ты такая артистичная и конечно же, многое переняла от Аллы Борисовны. Ты взорвала сегодня зал. Думаю, ты займёшь сегодня одно из призовых мест, - сказал юной звездочке маэстро Игорь Крутой.

И угадал. Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила.

Конкурс "Новая волна" прошел уже в 12 раз.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.

Но на этом сюрпризы не закончились.

- В «Артеке» бывают чудеса. Одинаковые баллы достались двум конкурсантам. Поэтому у нас есть и второй победитель из России - Денберел Оржак, - объявил главную сенсацию конкурса Игорь Крутой.

Денберел, как и Алиса, получила в качестве приза возможность снять музыкальный клип.

Напомним: «Детская Новая волна» открывает миру новые имена одарённых детей, дает возможность юным музыкантам заявить о своих способностях на профессиональной сцене наравне с мэтрами шоу-бизнеса.

В этом году конкурс прошел в 12-й раз, в «Артеке» - в десятый.