2019-05-31T22:50:58+03:00
Звезды

Маленькая «Пугачева» победила на «Детской Новой волне»

9-летняя Алиса Голомысова удивительная похожа на свою наставницу
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Игорь Крутой с победителями "Новой волны 2019".Игорь Крутой с победителями "Новой волны 2019".Фото: Мария РЕМИЗОВА
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С Алисой Голомысовой Алла Пугачева занималась в своей школе талантов «Рецитал», которую певица закрыла в прошлом году из-за высокой аренды помещения в центре Москвы.

Потом Голомысова участвовала в шоу «Голос. Дети», но победить ей там не удалось. А теперь девочка решила попытать счастье на конкурсе «Детская Новая Волна» в Крыму. Для финального конкурсного дня Алиса выбрала давний хит своей наставницы «Делу время».

Многие отметили, что девочка удивительно похожа на Аллу Борисовну. Настолько маленькая артистка вжилась в образ.

- Ты такая артистичная и конечно же, многое переняла от Аллы Борисовны. Ты взорвала сегодня зал. Думаю, ты займёшь сегодня одно из призовых мест, - сказал юной звездочке маэстро Игорь Крутой.

И угадал. Алиса Голомысова представляла на «Детской Новой волне» Россию и победила.

Конкурс "Новая волна" прошел уже в 12 раз. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Конкурс "Новая волна" прошел уже в 12 раз.Фото: Мария РЕМИЗОВА

Алисе в качестве приза пообещали оплатить съемки клипа.

Но на этом сюрпризы не закончились.

- В «Артеке» бывают чудеса. Одинаковые баллы достались двум конкурсантам. Поэтому у нас есть и второй победитель из России - Денберел Оржак, - объявил главную сенсацию конкурса Игорь Крутой.

Денберел, как и Алиса, получила в качестве приза возможность снять музыкальный клип.

Напомним: «Детская Новая волна» открывает миру новые имена одарённых детей, дает возможность юным музыкантам заявить о своих способностях на профессиональной сцене наравне с мэтрами шоу-бизнеса.

В этом году конкурс прошел в 12-й раз, в «Артеке» - в десятый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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