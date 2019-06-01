Гоша Куценко подрался с Алексеем Воробьевым в туалете
Встреча Гоши Куценко и Алексея Воробьева в Москве закончилась дракой. Звезды устроили потасовку в одном из столичных ресторанов.
Во время частной вечеринки между Алексеем Воробьевым и Гошей Куценко разгорелся конфликт, причины которого не афишируются. Дерущихся в туалете знаменитостей разнимали охрана и гости заведения, которые оказались очевидцами инцидента.
"Мы не сразу поняли, что в «мужской» комнате что-то происходит. Как говорится, ничто не предвещало!", - поделилась увиденным гостья мероприятия.
По словам девушки, во время светского раута Алексей Воробьев пребывал в самом лучезарном настроении. Певец много шутил. Потом подъехал Гоша Куценко.
"Что произошло дальше, я толком и не поняла. Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана... Кто-то даже стал звонить в полицию. Я же только видела, как всех выводили", - цитирует ее "СтарХит".
Напомним, Алексей Воробьев и Гоша Куценко знакомы много лет. Они вместе снимались в одном из фильмов. Что стало причиной недавнего конфликта. переросшего в драку, до сих пор неизвестно. Звезды от комментариев отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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