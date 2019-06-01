И лапочка дочка: Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют вместе вопреки слухам о расставании

Слухи о том, что Ирина Шейк и Брэдли Купер больше не вместе, обсуждаются в Интернете весь последний месяц. Мол, голливудский актер и супермодель разошлись и давно не живут друг с другом. Более того, как раз сейчас родители якобы со скандалом делят дочку: мол, Ирина требует единоличной опеки над двухлетней Леей, а Брэдли ей всячески отказывает. Страсти кипят, адвокаты бьются, а бывшие возлюбленные на дух друг друга не переносят. Но, похоже, в звездном семействе все отнюдь не так драматично. На днях папарацци сфотографировали Ирину и Брэдли на улице возле их дома в Лос-Анджелесе: пара отправилась на прогулку вместе с дочкой.

44-летний Купер и 33-летняя Шейк постарались одеться максимально неприметно, замаскировавшись темными очками и бейсболками, чтобы их не узнали. Но папарацци все равно засекли гуляющую пару и сделали несколько кадров. А все благодаря Лее: такую хорошенькую девочку трудно не заметить. Малышка сидела на руках у папы и лакомилась мороженым. Ирина, заметив папарацци, опустила голову, Брэдли же просто улыбался, довольный прогулкой с наследницей. Впечатление, что они разошлись и делят дочку, гражданские супруги точно непроизводили – обычная семья, отправившаяся на прогулку.

Дочка Ирины растет светловолосой и голубоглазой - по словам окружения пары, она пошла в родню Купера.Фото: EAST NEWS

Несмотря на то, что Ирина - темноглазая и темноволосая, ее дочка растет белокурой и голубоглазой. Окружение пары уверяет, что девочка пошла в роню Брэдли – мол, у него в семье все в детстве были светловолосыми и с голубыми глазами. Ирина воспитывает дочку на русских мультиках и сказках: в одном из интервью Брэдли рассказывал, что у них дома постоянно крутится музыка из мультфильма «Фиксики» и детские песенки Шаинского, например, «Учат в школе». На популярном телешоу Эллен Дедженерес Купер заявил, что наслаждается отцовством. Ему нравится играть с Леей, актер уверяет, что рождение наследницы полностью изменило его. Он стал домоседом, и абсолютно счастлив.

- Отцовство позволяет мне впадать в детство без всякого осуждения. Я могу весь день играть в игрушки и не чувствовать себя странно, - признался Купер. - Или могу бесконечно смотреть мультфильмы и при этом не переживать, что впустую трачу свое время. Я полюбил мультики.

Ирина и Брэдли оделись максимально скромно, но их, конечно, все равно узнали.Фото: EAST NEWS

Папарацци сфотографировали Шейк и Купера в Брендвуде – это богатый район Лос-Анджелеса, где располагаются особняки с лужайками и бассейнами стоимостью в несколько миллионов долларов. Помимо дома в Брентвуде Купер владеет еще и дорогими апартаментами в Нью-Йорке, где они с Ириной останавливаются, когда приезжают в город Большого Яблока по делам.

Купер рассказывал, что почти все песни, которые он исполняет в фильме «Звезда родилась» вместе с Леди Гагой, он сочинял и репетировал в подвале собственного дома. На вручении премии BAFTA весной этого года Брэдли трогательно поблагодарил Ирину за терпение:

- Я воплотил в жизнь свою мечту, о которой я никогда не думал, что это случится. Сегодня вечером я делюсь этим с Леди Гагой, музыка была сердцем этого фильма. Я также хочу поблагодарить Ирину за то, что она терпела меня, пока я целый год пытался сочинять музыку в подвале нашего дома.