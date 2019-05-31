2019-05-31T15:37:02+03:00
Звезды

Ирина Шейк и Брэдли Купер со скандалом делят дочку

Супермодель хочет единоличной опеки над малышкой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Не успели фанаты Ирины Шейк и Брэдли Купера насладиться счастливым воссоединением звезд после слухов о расставании, как грянул громНе успели фанаты Ирины Шейк и Брэдли Купера насладиться счастливым воссоединением звезд после слухов о расставании, как грянул громФото: EAST NEWS
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В течение нескольких месяцев Ирина Шейк и Брэдли Купер жили как на вулкане. Недовольство друг другом только росло, кризис в отношениях между актером и моделью усугублялся. Правда, на публике пара старалась демонстрировать идиллию, однако на самом деле все обстоит с точность до наоборот.

Не успели фанаты Ирины Шейк и Брэдли Купера насладиться счастливым воссоединением звезд после слухов о расставании, как грянул гром. Стали известны неприглядные подробности совместной жизни знаменитостей.

Как рассказал осведомленный источник в окружении Купер и Шейк, они устроили грязные разборки из-за двухлетней дочери Леи. Русская супермодель пригрозила актеру отобрать у него дочь в случае окончательного разрыва, пишет OK! Magazin.

44-летний Брэдли Купер пребывает в подавленном состоянии из-за поведения 33-летней Ирины Шейк. Отношения родителей не могут не отражаться и на маленькой Леи. Конечно, девочка растет в роскоши в шикарном районе Беверли-Хиллз и получает все, что пожелает. За одним исключением. Ее папа и мама практически не общаются. А если пытаются заговорить друг с другом, то все заканчивается скандалом. Каждый день происходит ссора, гнев и слезы. Хотя две звезды все еще живут под одной крышей, они давно спят в разных спальнях.

"Брэдли и Ирина сделали перерыв, - раскрывает знакомый пары. В течение нескольких месяцев в доме Купер - Шейк был кризис. Теперь они поняли, что так больше продолжаться не может. Но они совершенно не думают о Лее. Ребенок видит всю агрессию. Более того, девочка стала разменной монетой".

Ирина Шейк заявила мужу, что в случае развода будет требовать единоличной опеки надо дочкой. По некоторым данным, модель уже была у адвоката, чтобы узнать о своих перспективах в этом вопросе. "И они не так плохи! Потому что Брэдли пропадает на съемках месяцами. Шейк также заявила о его дурной репутации. поговаривают о романе актера на стороне", - заявил инсайдер.

По его словам, супермодель настолько обижена на бывшего возлюбленного, что хочет отомстить ему за долгие месяцы унижений. "Когда он изменял ей на стороне. То, что будет с Леей, ее сейчас не волнует. На первом месте - ее злость. Ирина знает, как Брэдли относится к ребенку. Девочка для него все. Поэтому она выжмет из этой ситуации максимум" - заключил осведомленный источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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