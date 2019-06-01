Сэр Питт Кроули из «Ярмарки тщеславия»: “Я работал гораздо медленнее собаки»

Вы можете помнить Клунза по роли асоциального сосудистого хирурга Мартина Эллингхема из английского сериала «Доктор Мартин», который идет в эфире британского ТВ с 2004 года.

Фото: кадр из сериала "Доктор Мартин"

В сериале «Ярмарка тщеславия» (производства Amazon), который выходит на Первом канале, у Мартина совсем иное амплуа — опасный хам, дворянин и член парламента Питт Кроули. Актер полагает, что со времени написания романа Уильяма Теккерея (1848 г.) в характерах людей мало что изменилось.

Актер полагает, что со времени написания романа Уильяма Теккерея (1848 г.) в характерах людей мало что изменилось. Фото: кадр из сериала

- Как вы отреагировали, когда вам предложили сняться в «Ярмарке тщеславия»?

- Сначала я подумал: «Интересно, кто им до меня отказал?». А потом очень обрадовался.

Бекки Шарп (в сериале — Оливия Кук) – возможно, лучший женский персонаж, или лучший персонаж вообще, в британской литературе. Она удивительна. Я люблю ее. «Ярмарка тщеславия» прекрасна, потому что она не привязана к конкретным событиям, например, кто и когда поженился. И так гораздо интереснее.

Все герои этого романа обладают большой глубиной. Никто из них не соответствует полностью тому, что вы увидели в них при первой встрече. Здесь нет просто щеголей или просто скромных девушек. У каждого героя несколько лиц, и вы будете этим смущены.

Поэтому мне нравится сэр Питт Кроули. Когда он появляется, вы находите, что это опасный хам, но позже он разглядывает в Бекки качества, достойные уважения.

Фото: кадр из сериала

- Кто такой сэр Питт Кроули?

- Член парламента. И у него особый подход; одна из особенностей, которая меня очень обрадовала в сценарии, состоит в том, что он сам правит повозкой, и я делаю это в сериале. Мне это сразу понравилось, и я снова занялся упряжной ездой.

Мне нравится, что сэр Питт – деревенский житель. Он – титулованный дворянин с большим землевладением, он очень богат, но он вписывается в сельскую жизнь. Это настоящий мужчина. Он откровенно говорит то, что думает.

- Как сэр Питт относится к Бекки?

- Он считает, что она очень красива. И она очаровывает его. В одной сцене он пытается ночью забрать у нее свечу – и действует очень грубо. Тогда она говорит: «Если у меня не будет свеч, я не смогу помочь вам в вашей работе». Ему нравится такая ответная реакция, и, вместо того, чтобы возмутиться, он думает: «Молодец, девчонка. Ты мне нравишься».

Сэр Питт считает, что Бекки Шарп – это его шанс, что она может стать его следующей женой. Для него брак и сделка – это практически одно и то же.

Сэр Питт считает, что Бекки Шарп – это его шанс, что она может стать его следующей женой. Фото: кадр из сериала

- Упряжная езда это сложно?

- У меня есть пара лошадей породы Клайдсдейл, я запрягаю их, так что они были вполне довольны тем, что я привлек их к съемкам нескольких сцен из «Ярмарки тщеславия». Но там был один эпизод с движением на высокой скорости, и по понятным причинам меня решили туда не ставить. И, знаете, меня это тоже вполне устроило! К тому моменту я уже два года не запрягал своих красавцев, так что перед съемками я решил проверить, готовы ли они к работе. Оказалось, что с ними все в порядке.

- «Ярмарка тщеславия» актуальна сегодня?

- «Ярмарка тщеславия» абсолютно актуальна! Здесь речь идет о том, каковы люди на самом деле. Благодаря глубине героев Теккерея и тому, что ни один из них не соответствует своему первоначальному «фасаду», я считаю, что этот сюжет не утратил значения. Неспроста этот роман стал классическим.

- Как вы думаете, социальные сети повысили уровень тщеславия в обществе?

- Люди всегда были такими. Я считаю, что это часть человеческой природы. Я не увлекаюсь социальными сетями, но вообще люди их любят.

- Что за костюмы вам пришлось носить в сериале?

- Питт носит противную одежду: бриджи, чулки, жилеты, рубашки, шейные платки и тому подобное. Это неудобно и неприятно носить. Еще по особым случаям сэр Питт надевает парик.

- У вашего героя есть собака по имени Хват. Вы ведь видели эту собаку и раньше?

- Я уже работал с этой собакой. Ее снимали в одной из серий «Доктора Мартина». У нас всегда есть собаки, на съемки приводят много разных собак. Проблема с ними может состоять в том, что на них уходит много съемочного времени, но эта собака работала прекрасно. Мы потеряли больше времени из-за меня, чем из-за нее.

На съемках «Ярмарки тщеславия» работа с животными была для меня приятной частью работы, как и общение с другими актерами. Я с удовольствием работал с лошадьми и играл с собакой.

«Ярмарка тщеславия», Первый, по воскресеньям, 23.40