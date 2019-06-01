"Чувствую себя нормально": Алексей Воробьев прокомментировал драку с Гошей Куценко

Информация о странном инциденте между коллегами по цеху, которую сообщили СМИ, удивила пользователей соцсетей. С чего вдруг старые знакомые Алексей Воробьев и Гоша Куценко могли устроить драку в публичном месте? Что это было за мероприятие, а главное - как сейчас себя чувствуют артисты?

Ни Гоша Куценко, ни его представители на звонки не отвечают. Между тем, "Комсомольской правде" удалось дозвониться Алексею Воробьеву.

- Спасибо, все нормально, сейчас я чувствую себя хорошо, - кратко ответил артист, отказавшись рассказать подробности инцидента. - К сожалению, по телефону я не даю интервью, извините.

Как стало известно "КП", неделю назад Воробьев и Куценко встретились в московском ресторане "Асаки" на съемках клипа бывшей подруги Прохора Шаляпина, певицы и актрисы Анны Калашниковой.

- Я сыграла главную роль коварной девушки с татуировкой лилии, Анна - умную красавицу, а Алексей Воробьев - «раздолбая» Джеймса Бонда, - рассказала в соцсетях участница съемок, модель Татьяна Карматкова. - Аня и Алексей охотятся за мной и за моими дорогущими картинами, которые я привезла в Москву на аукцион. Гоша Куценко также принял участие в съемках, потому что это не совсем клип, а целый мини-фильм, которые так любит делать Алексей Воробьев. Спасибо ему за крутейшую режиссерскую работу, постановку, идею.Также спасибо команде и всем, кто принимал участие в этих эмоциональных и трудных двухдневных съемках.

tati.fart Дорогие мои друзья! Продолжаю делиться с вами фотографиями с наших съёмок! Приоткроем завесу тайны - главные герои Клипа: коварная девушка Татьяна, умная Анна @annakalash , раздолбай Бонд-Алексей Воробьев @mr.alexsparrow ! Спасибо за прекрасные фото @karina_rabadanova4320 и за сногсшибательные платья @malina_fashion . Макияж @tamara_arutyunyan_makeup волосы @osipyandjuletta @ali_make_up_ Как считаете, для кого изначально писал Алексей роль Бонда и почему сыграл ее сам в нашем клипе? И что я делаю с двойником Анны на сцене? . #шоубиз #шоубизнес #тнт #первыйканал #новостизвезд #популярно #популярное #музыка #знаменитости #слухи #селебрити #новостишоубизнеса #тнтпесни #russiancelebrity #премьерапесни #звездныеновости #новостизнаменитостей #звездышоубизнеса #rutv #алексейворобьев #аннакалашникова #земляне

Не исключено, что драка, о которой очевидцы рассказывают лишь в общих чертах - на самом деле всего лишь часть клипа, а скандал - способ его пропиарить. Ведь на всех фото и видео по окончании съемок что Воробьев, что Куценко никак не выглядят побитыми или расстроенными.