"Чувствую себя нормально": Алексей Воробьев прокомментировал драку с Гошей Куценко
Информация о странном инциденте между коллегами по цеху, которую сообщили СМИ, удивила пользователей соцсетей. С чего вдруг старые знакомые Алексей Воробьев и Гоша Куценко могли устроить драку в публичном месте? Что это было за мероприятие, а главное - как сейчас себя чувствуют артисты?
Ни Гоша Куценко, ни его представители на звонки не отвечают. Между тем, "Комсомольской правде" удалось дозвониться Алексею Воробьеву.
- Спасибо, все нормально, сейчас я чувствую себя хорошо, - кратко ответил артист, отказавшись рассказать подробности инцидента. - К сожалению, по телефону я не даю интервью, извините.
Как стало известно "КП", неделю назад Воробьев и Куценко встретились в московском ресторане "Асаки" на съемках клипа бывшей подруги Прохора Шаляпина, певицы и актрисы Анны Калашниковой.
- Я сыграла главную роль коварной девушки с татуировкой лилии, Анна - умную красавицу, а Алексей Воробьев - «раздолбая» Джеймса Бонда, - рассказала в соцсетях участница съемок, модель Татьяна Карматкова. - Аня и Алексей охотятся за мной и за моими дорогущими картинами, которые я привезла в Москву на аукцион. Гоша Куценко также принял участие в съемках, потому что это не совсем клип, а целый мини-фильм, которые так любит делать Алексей Воробьев. Спасибо ему за крутейшую режиссерскую работу, постановку, идею.Также спасибо команде и всем, кто принимал участие в этих эмоциональных и трудных двухдневных съемках.
Не исключено, что драка, о которой очевидцы рассказывают лишь в общих чертах - на самом деле всего лишь часть клипа, а скандал - способ его пропиарить. Ведь на всех фото и видео по окончании съемок что Воробьев, что Куценко никак не выглядят побитыми или расстроенными.
ИСТОЧНИК KP.RU