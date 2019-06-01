2019-06-01T17:40:46+03:00
Звезды

"Чувствую себя нормально": Алексей Воробьев прокомментировал драку с Гошей Куценко

По словам очевидцев, артисты устроили потасовку в мужском туалете
Алена МАРТЫНОВА
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Алексей Воробьев прокомментировал драку с Гошей КуценкоАлексей Воробьев прокомментировал драку с Гошей Куценко
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Информация о странном инциденте между коллегами по цеху, которую сообщили СМИ, удивила пользователей соцсетей. С чего вдруг старые знакомые Алексей Воробьев и Гоша Куценко могли устроить драку в публичном месте? Что это было за мероприятие, а главное - как сейчас себя чувствуют артисты?

Ни Гоша Куценко, ни его представители на звонки не отвечают. Между тем, "Комсомольской правде" удалось дозвониться Алексею Воробьеву.

- Спасибо, все нормально, сейчас я чувствую себя хорошо, - кратко ответил артист, отказавшись рассказать подробности инцидента. - К сожалению, по телефону я не даю интервью, извините.

Как стало известно "КП", неделю назад Воробьев и Куценко встретились в московском ресторане "Асаки" на съемках клипа бывшей подруги Прохора Шаляпина, певицы и актрисы Анны Калашниковой.

- Я сыграла главную роль коварной девушки с татуировкой лилии, Анна - умную красавицу, а Алексей Воробьев - «раздолбая» Джеймса Бонда, - рассказала в соцсетях участница съемок, модель Татьяна Карматкова. - Аня и Алексей охотятся за мной и за моими дорогущими картинами, которые я привезла в Москву на аукцион. Гоша Куценко также принял участие в съемках, потому что это не совсем клип, а целый мини-фильм, которые так любит делать Алексей Воробьев. Спасибо ему за крутейшую режиссерскую работу, постановку, идею.Также спасибо команде и всем, кто принимал участие в этих эмоциональных и трудных двухдневных съемках.

tati.farttati.fart
Дорогие мои друзья! Продолжаю делиться с вами фотографиями с наших съёмок! Приоткроем завесу тайны - главные герои Клипа: коварная девушка Татьяна, умная Анна @annakalash , раздолбай Бонд-Алексей Воробьев @mr.alexsparrow ! Спасибо за прекрасные фото @karina_rabadanova4320 и за сногсшибательные платья @malina_fashion . Макияж @tamara_arutyunyan_makeup волосы @osipyandjuletta @ali_make_up_ Как считаете, для кого изначально писал Алексей роль Бонда и почему сыграл ее сам в нашем клипе? И что я делаю с двойником Анны на сцене? . #шоубиз #шоубизнес #тнт #первыйканал #новостизвезд #популярно #популярное #музыка #знаменитости #слухи #селебрити #новостишоубизнеса #тнтпесни #russiancelebrity #премьерапесни #звездныеновости #новостизнаменитостей #звездышоубизнеса #rutv #алексейворобьев #аннакалашникова #земляне
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Не исключено, что драка, о которой очевидцы рассказывают лишь в общих чертах - на самом деле всего лишь часть клипа, а скандал - способ его пропиарить. Ведь на всех фото и видео по окончании съемок что Воробьев, что Куценко никак не выглядят побитыми или расстроенными.

tati.farttati.fart
Все спрашивали, что мы снимаем, гадали, так вот ответ! Это будет невероятно крутой Клип! Спасибо огромное Алексею за такую крутейшую режиссерскую работу, постановку, идею! Также спасибо команде и всем всем кто принимал участие в этих эмоциональных и трудных двухдневных съемках! Reposted from @mr.alexsparrow - Скоро! На всех экранах страны Моя новая режиссёрская работа клип #ПоЛюбви @annakalash @tati.fart @amazing_marina #korston #korstonclubhotel #видовойресторан #extralounge #веранда #шоубиз #шоубизнес #новостизвезд #съемкиклипа #чтонового #АлексейВоробьев #АннаКалашникова #новостишоубиза #скоропремьера #ТатьянаКарматкова #актриса #новоекино #житькаквкино #актер #тнт #первыйканал
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ИСТОЧНИК KP.RU

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