2019-06-03T02:25:17+03:00
Звезды

64-летний Владимир Кузьмин вышел в свет с 27-летней женой

Рокер и его избранница Светлана Карпухина не скрывают свою любовь на публике [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
По словам брата Кузьмина, Владимир и Светлана поженились в конце 2018 года. Фото: Инстаграм.По словам брата Кузьмина, Владимир и Светлана поженились в конце 2018 года. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

После развода с третьей женой Екатериной Трофимовой Владимир Кузьмин довольно быстро утешился в объятиях новой возлюбленной – 27-летней Светланы Карпухиной. В январе 2019 года стало известно, что пара поженилась. Светлана, не скрываясь, сопровождает избранника на светских мероприятиях. 31 мая, в день рождения Владимира Кузьмина, она пришла на его концерт: рокеру исполнилось 64 года. Светлана поддерживала любимого за кулисами, а затем сфотографировалась вместе с его звездными друзьями.

Снимок Владимира Кузьмина и его молодой спутницы появился в Инстаграме певца Эмина. Музыкант снялся вместе с коллегами по шоу-бизнесу –Александром Ивановым и солистом группы «А-Студио» Байгали Серкебаевым. На фото Кузьмин нежно обнимает свою молодую жену за талию.

- Этих легендарных артистов вы увидите на «Жаре-2019» в Баку, - подписал снимок Эмин.

Поклонники в комментариях тут же принялись обсуждать спутницу Кузьмина.

- У Владимира Кузьмина губа не дура. Каждая женщина красивее и моложе предыдущей. Кто-нибудь знает, сколько девушке лет? – написал один из комментаторов.

eminofficialeminofficial
Этих легендарных Артистов вы увидите на Жаре 2019 в Баку @zharafest
22685 отметок «Нравится»216 комментариевInstagram

О том, что Кузьмин и его новая любовь в ноябре 2018 года узаконили свои отношения, «Комсомолке» рассказал брат артиста Александр Кузьмин.

- Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто. Свадьбы как таковой не было, просто расписались, - сообщил родственник звезды.

Правда, позже на одном из ток-шоу дочь Кузьмина Соня опровергла новость о свадьбе отца со словами «дядя у нас тот еще шутник». Владимир Кузьмин же, по своему обыкновению, не комментирует личную жизнь. Однако на фото, снятом за кулисами его концерта, отлично видно кольцо, которое красуется на безымянном пальце Светланы Карпухиной.

Что известно о четвертой жене артиста? Светлана - уроженка Калининграда, окончила Балтийский федеральный университет и приехала продолжать обучение в Москве в бизнес-школе по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений». Познакомилась с Кузьминым на одном из мероприятий, подошла за автографом. Потом предложила свои услуги в организации концертов и постепенно покорила сердце рокера. Выросшая на море Света увлекается яхтенным спортом и уже приобщила к своему хобби любимого. Вместе они часто отправляются в путешествие на яхте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Десятки тысяч британцев планируют блокировать улицы Лондона во время визита Трампа
Машина Рейеса попала в аварию из-за лопнувшего на высокой скорости колеса
В Сирии военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу
Глава британского МИД, в случае избрания его премьером, выдаст Ассанжа США
Трамп отправляется с визитом в Великобританию, Ирландию и Францию
В Disneyland открылся тематический парк по "Звездным войнам"
Аромат "Экстази": Полиция Голландии выпустила духи с запахом наркотика
Украинские силовики созывают экстренное совещание из-за любительского видео
"Он устроил скандал": Саакашвили рассказал о последней встрече с Порошенко
Рестораторы предложили заменить СанПиН новой концепцией надзора
США передумали обвинять Ассанжа в утечке секретных данных ЦРУ
Выбежавшая на поле матча ЛЧ модель осталась без аккаунта в Instagram
В Бангкоке горит популярный у туристов рынок Чатучак
Полиция Харькова возбудила два уголовных дела после сноса бюста Жукова
В Коньково столкнулись четыре автомобиля: два человека получили травмы
Захарова назвала снос бюста Жукову вызовом для новой власти Украины
В РПЦ признали наличие проблемы с алкоголем во внутрицерковной среде
Индонезия рассчитывает получить первую партию Су-35 до конца 2019 года
"Чертовски хороша": Кафельникова впечатлила выбежавшая на поле ЛЧ фанатка
В РПЦ опровергли сообщения о пропаже останков детей Николая II
Аномальная 30-градусная жара накроет Москву на следующей неделе
Более 140 участников ЕГЭ были удалены на первых экзаменах
Россияне не пострадали при столкновении лайнера с катером в Венеции
США согласны начать переговоры с Ираном без предварительных условий
Власти Финляндии запретили продажу и ввоз морщинистого шиповника
Познер о своем попадании в базу "Миротворца": "Это их проблема, не моя"
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
МИД России прокомментировал претензии Украины в суде ООН