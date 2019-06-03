64-летний Владимир Кузьмин вышел в свет с 27-летней женой

После развода с третьей женой Екатериной Трофимовой Владимир Кузьмин довольно быстро утешился в объятиях новой возлюбленной – 27-летней Светланы Карпухиной. В январе 2019 года стало известно, что пара поженилась. Светлана, не скрываясь, сопровождает избранника на светских мероприятиях. 31 мая, в день рождения Владимира Кузьмина, она пришла на его концерт: рокеру исполнилось 64 года. Светлана поддерживала любимого за кулисами, а затем сфотографировалась вместе с его звездными друзьями.

Снимок Владимира Кузьмина и его молодой спутницы появился в Инстаграме певца Эмина. Музыкант снялся вместе с коллегами по шоу-бизнесу –Александром Ивановым и солистом группы «А-Студио» Байгали Серкебаевым. На фото Кузьмин нежно обнимает свою молодую жену за талию.

- Этих легендарных артистов вы увидите на «Жаре-2019» в Баку, - подписал снимок Эмин.

Поклонники в комментариях тут же принялись обсуждать спутницу Кузьмина.

- У Владимира Кузьмина губа не дура. Каждая женщина красивее и моложе предыдущей. Кто-нибудь знает, сколько девушке лет? – написал один из комментаторов.

eminofficial Этих легендарных Артистов вы увидите на Жаре 2019 в Баку @zharafest

О том, что Кузьмин и его новая любовь в ноябре 2018 года узаконили свои отношения, «Комсомолке» рассказал брат артиста Александр Кузьмин.

- Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто. Свадьбы как таковой не было, просто расписались, - сообщил родственник звезды.

Правда, позже на одном из ток-шоу дочь Кузьмина Соня опровергла новость о свадьбе отца со словами «дядя у нас тот еще шутник». Владимир Кузьмин же, по своему обыкновению, не комментирует личную жизнь. Однако на фото, снятом за кулисами его концерта, отлично видно кольцо, которое красуется на безымянном пальце Светланы Карпухиной.

Что известно о четвертой жене артиста? Светлана - уроженка Калининграда, окончила Балтийский федеральный университет и приехала продолжать обучение в Москве в бизнес-школе по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений». Познакомилась с Кузьминым на одном из мероприятий, подошла за автографом. Потом предложила свои услуги в организации концертов и постепенно покорила сердце рокера. Выросшая на море Света увлекается яхтенным спортом и уже приобщила к своему хобби любимого. Вместе они часто отправляются в путешествие на яхте.