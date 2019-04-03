Владимир Кузьмин тайно женился на Светлане Карпухиной

Недавно соцсети взбудоражило сообщение некоего пациента онкоцентра, сообщившего, что у Владимира Кузьмина рак. Мужчина утверждал, что видел Кузьмина в очереди на радиолучевую терапию. Якобы рокер был в больничном халате. Мы решили узнать, как себя чувствует исполнитель и автор множества хитов.

На мобильный сам певец не ответил. Тогда мы позвонили его родному брату Александру Кузьмину.

«Брат скрывает от меня свои болячки»

- Александр, что со здоровьем Владимира Кузьмина, он болен?

- Я сейчас в Сочи. С братом мы были на постоянной связи. И вдруг с 12 марта он трубку перестал поднимать, - сказал «КП» Александр Кузьмин. - Я начал звонить его жене Свете. Она тоже долго не отвечала, по потом мне удалось с ней поговорить. Она сказала, что Володя почувствовал себя нехорошо, обратился к врачам. Намеками говорила. То ли обследования ему делали, то ли процедуры, точно не понял.

Брат знаменитости Александр Кузьмин тоже музыкант. Фото: kuzminalexander.bandcamp.com

- Писали, что у него рак...

- Окончательный вердикт врачей мне не озвучили. Он вообще не любит говорить о здоровье, и допускаю, что что-то по поводу самочувствия от меня скрыл. Света с ним 24 часа в сутки, и, конечно, она все знает. Возможно, они меня просто не хотят расстраивать. Володя - мой любимый брат, я за него переживаю.

- Он последнее время не жаловался на здоровье?

- Нет. Сказал, что все нормально, что не пьет, спортом занимается, все отлично. И мне советовал тоже спортом заняться. То есть он был не в запое, ничего такого. Я надеюсь, что сведения про рак - это вранье. Скорее на почве алкоголя с ним что-то пошло, а раздули...

«Официально расписались»

- Вы произнесли: «его жена Света». Она же гражданская жена, правильно?

- Нет, они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто.

- Прошлым летом поженились, когда в круиз по Волге вместе ходили?

- Не, два месяца назад. Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались.

Владимир Кузьмин со Светланой во время летнего круиза на яхте. Фото: facebook.com

- Прежняя его жена Катя теперь в Индии учениями духовными занимается.

- Володя на ее предложения о йоге отвечал, что его йога - это вино и море...

- У Кузьмина были и законные браки, и романы, к нему всегда липли поклонницы.

- Они до сих пор липнут. У него есть поклонницы еще с 80-х. Единственный плюс, что влюбленность дает вдохновение в творчестве. Я вот, допустим, порой специально влюбляюсь в кого-нибудь, чтобы альбомчик записать. А то холодильник открываешь, чего-то поел, телевизор посмотрел - и все. Когда красотка какая-то появилась, то надо ее сердце покорить и песню написать. Потом ей благодарен за это, и она счастлива.

Пугачева и впрямь его любила

- Вы и брат - оба музыканты. У вас была творческая ревность друг к другу?

- Не-а. Мы с самого детства, помимо того что братья, еще и большие друзья. Это только последнее время он как бы с бабами молодыми связался, отошел немного от меня. А там мы обычно почти по 12 часов в день с ним были вместе - тусовки и так далее. Мы всю жизнь с ним рядом. Я играл в его группе. Много с ним колесил. Последнее время меня это и не прельщает - все эти гастроли, самолеты. Одно удовольствие - взять гитару, сочинить песню. Шоу-бизнес не для меня!

- Алла Пугачева не пыталась Владимира Кузьмина внести в черный список за то, что он ее оставил?

- Нет! Пугачева его действительно по-настоящему любила. Не знаю, как он, но она его точно. А когда человек любит, там никаких списков нет, здесь уже другая категория - ви-ай-пи (VIP, особо важная персона. - Ред.)!

СПРАВКА «КП»

Красавица, спортсменка

Что известно о новой любви музыканта

Первый раз Владимир Кузьмин женился в 19 лет на поэтессе Татьяне Артемьевой. Она родила ему троих детей: Елизавету (1977 - 2002), Степана (1983 - 2009), Софью (1985). Позже двое старших детей погибли. Как писали в прессе, Лиза связалась с сатанистами, была зверски убита любовником в 2002 году. Степан был наркоманом, разбился, выпав из окна в 2009-м. Приемный сын Кузьмина Никита (сын Артемьевой) живет в США, был приговорен за финансовую аферу к трем годам, но амнистирован.

У артиста есть еще две дочери от мимолетных связей: Марту родила модель Ирина Мильцина, Николь - поклонница Татьяна Муинго.

В 1990 году артист вступил в брак с американской фотомоделью Келли Керзон. С третьей супругой Екатериной Трофимовой (1982 года рождения) певец прожил в браке 17 лет и развелся в 2016-м.

Новая, четвертая жена 63-летнего артиста Владимира Кузьмина, 27-летняя Светлана Карпухина - уроженка Калининграда. Светлана окончила Балтийский федеральный университет и приехала продолжать обучение в Москве в бизнес-школе по специальности «менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений». Познакомилась с Кузьминым на одном из мероприятий, подошла за автографом. Потом предложила свои услуги в организации концертов и постепенно завоевала сердце рокера.

Новая, четвертая жена 63-летнего артиста, 27-летняя Светлана Карпухина. Фото: facebook.com

Сейчас певец и его новая жена живут в загородном особняке Кузьмина. Светлана всегда ездит с ним на гастроли. Говорят, им нравится кочевая жизнь. Еще одно общее увлечение - водные путешествия. Светлана - спортсменка, умеет управлять яхтами. Участвовала в регатах. Прошлым летом они с Кузьминым плавали на яхте по Волге. К ним присоединились и две дочери музыканта - 32-летняя Соня и 31-летняя Марта.

Светлана хвалилась в сетях, что Кузьмин подарил ей яхту с красноречивым именем «Красотка» (по названию своего старого хита). В соцсетях девушка сообщала: «Вышел новый альбом Володи! Ищите песни про меня». В окружении артиста говорили, что возлюбленной он посвятил лирическую композицию «Двое в лодке».

ДОСЛОВНО

«Спасибо, что волнуетесь. Я абсолютно здоров»

Певец выложил пост в Инстаграме

- Я слежу за Володей, общаюсь с ним, мы дружим по сей день. Но про рак слышу первый раз. Мне кажется, это ошибка, - сказала «КП» актриса Вера Сотникова, которая когда-то жила гражданским браком с певцом. - Мне Володя ничего подобного не говорил. Либо скрывает, либо что-то тут не то...

- Откуда взялись все эти слухи про рак? Кузьмин не дает интервью, вот кто-то в отместку и сочиняет про него небылицы, - сказал «КП» директор певца Александр Сябро. - Владимир Борисович здоров. Нет, сейчас он не в больнице. Более того, у него начался гастрольный тур по стране. Так что все слухи о его болезни - бред.

Сам Кузьмин после начавшихся пересудов насчет рака выложил пост в Инстаграме, в котором написал: «Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Я абсолютно здоров, чего и вам желаю».

А в недавнем интервью артист признавался: «Я даю 20 концертов в месяц! Конечно, это непросто, но привычка и большая школа жизни помогают». По словам певца, он чувствует себя хорошо, потому что много ходит, причем часто наперевес с гитарой. Играет он только стоя.

«Моя мечта сейчас - смешно говорить... Мечта моя такая: чтобы это все продолжалось еще лет 40», - признался Владимир Кузьмин, имея в виду творчество и выступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимира Кузьмина заметили в онкоцентре

Певцу через два месяца исполнится 64 года

Владимира Кузьмина заметили в онкоцентре. По некоторым данным, он якобы проходит курс радиолучевой терапии в одной из московских клиник (подробности).

ЕЩЕ

Развод Владимира Кузьмина: Жена допекла артиста мистикой и вегетарианством

Друзья музыканта рассказали "КП", что 63-летний рокер расстался с супругой Катей ради возлюбленной, которая на десять лет моложе его «бывшей»

«Я не забуду тебя никогда!» - эту песню Кузьмин посвятил одной из своих муз, актрисе Вере Сотниковой. Рефреном она может звучать при любом очередном расставании сердцееда. Каждая из женщин словно озаряла на какой-то момент жизнь музыканта и исчезала, уступая место новой. Вот и теперь, после 17 лет брака с женой Екатериной Трофимовой, Кузьмин простился с ней, заменив на избранницу помоложе. Артист развелся с супругой еще год назад, но скрывал разрыв. Что же произошло? Мы выяснили у знакомых пары (подробности).