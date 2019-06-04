Об этой квартире мечтают все. Как выглядит суперприз «Жилищной лотереи»?

Сейчас в суперпризе «Жилищной лотереи» разыгрывается трехкомнатная квартира в столице (денежный эквивалент — 33 000 000 рублей). Помимо роскошной недвижимости победитель получит еще «подъемные» для налаживания быта и уюта - 11 104 560 рублей.

Три комнаты, более 100 квадратных метров, роскошная терраса и панорамные окна — квартира мечты! У каждого участника «Жилищной лотереи» есть шанс стать ее обладателем. Государственные лотереи впервые показали жилплощадь, о которой вся страна говорит вот уже несколько месяцев.

Квартира-суперприз расположена в новом жилом комплексе. С одной стороны — станции московского метро и Московского центрального кольца, с другой — знаменитый парковый комплекс Ботанический сад и ВДНХ. В шаговой доступности все, что нужно для комфортной городской жизни: магазины, аптеки, кафе, школы и детские сады.

Одна из особенностей квартиры — большая терраса с фантастическим видом. Комнаты просторные и светлые, высокие потолки, панорамные окна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712605" frameborder="0"></iframe> Суперприз "Жилищной лотереи" - трехкомнатная квартира и миллионы рублей.

Сейчас в квартире мечты активно ведется ремонт. Совсем скоро приступят к работе над интерьером. Проект разработал известный дизайнер помещений Антон Печёный.

— Мне эта квартира очень понравилась видом на город. С террасы открывается просто восхитительная панорама, — делится первым впечатлением Антон.

Дизайн-проект интерьера уже составлен. Перед автором стоит непростая задача — сделать ремонт, не зная хозяина жилплощади.

— Раньше мне никогда не приходилось составлять проект, не встречаясь с заказчиком. Поэтому выбор пал на нейтральные тона, которые понравятся всем. Мы продумываем разные варианты того, кто бы мог жить в квартире, в том числе, что победителями окажется молодая семья с детьми. Сейчас предусмотрели спальню для родителей и комнату для детей. Семьи без детей с легкостью смогут переоборудовать детскую в кабинет, — отмечает Антон Печёный.

Вместе с квартирой победителю достанутся уютные летние вечера на собственной террасе и московские закаты. Кому же достанутся ключи? Хозяином может стать каждый участник «Жилищной лотереи». Торопитесь выиграть квадратные метры, о которых мечтает вся страна. Стоимость билета всего 100 рублей.

Лотереи проводятся по 31.12.2029. С информацией об организаторе лотерей, правилах проведения лотерей, количестве призов или выигрышей по результатам их проведения, сроках, месте и порядке получения выигрышей можно ознакомиться на сайте www.stoloto.ru или по телефонам: 8-900-555-00-55 (звонок платный, стоимость зависит от вашего тарифного плана).