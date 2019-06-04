Почему все больше людей переводят свои данные в облако?

В начале XXI века человечество начало плавно входить в эпоху облачных технологий. Поясним - облаком называют хранилище данных, в котором информация располагается на многочисленных серверах, арендуемых различными пользователями. Но какие преимущества есть у такой модели? В чем ее отличие от обычных выделенных «железных» серверов? «КП» попробовала поместить информацию в облако от сервиса VPS.house и совсем не разочаровалась.

Как это работает?

Раньше для хранения информации многие компании пользовались услугами выделенных серверов. Работало это так - данные хранились на тяжелых и громоздких серверах, которые пользователь размещал либо у себя, либо отдавал в специализированный дата-центр, арендовав место или целое пространство. Занятие это было крайне неудобным - приходилось таскать тяжелые железные коробки, которые были сложные в обслуживании и часто выходили из строя.

А вот при хранении в облаке клиент не видит количество или какую-либо внутреннюю структуру своего оборудования. Что, безусловно, удобно - ведь так данные хранятся и обрабатываются в облаке.

По сути, для клиента это один большой виртуальный сервер. Он его не видит, но может хранить и обрабатывать в нем информацию. Однако это не значит, что такого сервера нет - физически оборудование даже может располагаться друг от друга очень далеко.

Решаемые задачи

В первую очередь гибкая настройка инфраструктуры поможет использовать облако для ряда услуг, например, простого сайта или блога. Высокая степень надежности облачных технологий позволяет создать качественный сервис без больших финансовых и временных затрат.

Организация структуры системы в облаке позволяет отделить публичные веб-серверы от приложений, выполняющих бизнес-процессы в закрытой локальной подсети. Кроме того, простота и высокая скорость выделения дополнительных ресурсов позволяет создавать эффективные сервисы с переменной нагрузкой без переплаты за неиспользуемые мощности.

А в случае необходимости быстрого увеличения мощности системы или создания механизмов резервирования и восстановления системы можно настроить безопасное соединение с существующей инфраструктурой и быстро выполнить поставленные задачи.

Кроме того, виртуальное облако позволяет сконцентрироваться на важных внутренних компонентах и не заботиться об аппаратном обеспечении систем.

Первый тест в облаке

Для первого теста мы выбрали SSD-облако компании VPS.house. SSD - это современный тип масштабируемых сетевых дисков для большей производительности и быстрой обработки данных. Кроме того, VPS.house предлагает своим клиентам поставить любое привычное программное обеспечение, которое будет работать бесперебойно 24 часа в сутки.

Процесс оформления заказа и создания виртуального сервера полностью автоматизирован. В интуитивно понятном интерфейсе пользователю нужно только выбрать требуемую конфигурацию виртуального сервера и следовать по шагам регистрации.

А теперь самое главное - сервер будет готов менее чем за 1 минуту! И им сразу же можно пользоваться - загружать необходимые данные и информацию, в том числе размещать закрытые корпоративные проекты и задачи, имеющих повышенные требования к безопасности и конфиденциальности хранимых данных.

Попробовать облачные технологии можно абсолютно бесплатно - первые сутки в качестве тестового периода не стоят ни копейки. Этого оказалось достаточно - постоянная пропускная способность нашего интернет-канала находилась на уровне 250 Мбит/с, не накладывая при этом никаких дополнительных ограничений на объем трафика. Поэтому главная задача была выполнена - удалось успешно и быстро загрузить большое количество информации.

Вывод

В целом можно однозначно сказать, что облачные технологии помогают компаниям повысить эффективность использования IT-инфраструктуры и сфокусироваться на собственных конкурентных преимуществах. Переводя часть данных в облако, можно существенно снизить стоимость владения инфраструктурой, а также планировать свои финансы, исходя из количества операций, без капитальных инвестиций в IT.

Благодаря облачным технологиям нам удалось добиться главного - существенного повышения скорости ввода сервисов в эксплуатацию и четкого фокуса на собственном продукте.

Можно сказать, что сервис VPS.house идеально подходит для размещения сайтов и различных онлайн-сервисов. Кроме того, его виртуальное облако имеет повышенные требования к безопасности. Но этот вопрос стоит затронуть отдельно.