Курить кальяны в кафе запретят уже в этом году

Комиссия правительства России по законодательной деятельности поддержала закон о распространении антитабачных мер на кальяны. Теперь их будет нельзя курить в заведениях общепита. Под запрет попадут также и электронные сигареты и вейпы.

Один из авторов законодательной инициативы сенатор и председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал «КП», о том, что продавить решение о запрете кальянов было очень непросто:

- Мы подготовили закон более двух лет назад, и с марта 2017 года он был на согласовании в правительстве. Принцип этого документа заключается в том, чтобы запретить все средства распространения никотина в общественных местах независимо от способа употребления. Но нам пришлось убеждать министерство экономического развития.

Можно напомнить, что после вступления в силу закона о запрете на курение в общественных местах практически все кафе и рестораны понесли убытки. Некоторые рестораторы заявляли, что потеряли до трети клиентов из-за то, что курящие перестали посещать эти заведения.

Но сейчас авторам законопроекта удалось убедить правительство, что убытки от потери курящей аудитории компенсировались.

- Да, некоторые курильщики перестали ходить в кафе, но зато теперь родители туда могут спокойно приводить маленьких детей, зная, что они будут вынуждены дышать дымом из-за соседнего стола, - утверждает Рязанский. - Поэтому правительство приняло решение, что от запрета на кальяны тоже не случится большого экономического ущерба.

По словам сенатора, правительство пока только озвучило согласие на запрет кальянов, но еще не передало письменного заключения на закон. Если депутаты и сенаторы получат этот документ оперативно, то закон может быть принят уже в весеннюю сессию, но скорее всего это произойдет осенью.

- В этом году мы гарантированно должны его принять, - полагает сенатор.

При этом в законе ничего не говорится о запрете специализированных кальянных клубов. Они смогут работать и дальше, но предположительно и к ним требования будут ужесточены. Кальян, а в особенности мундштук для него — вещь интимная.

- Это как ингалятор, - говорит Рязанский. - Но в больнице прежде, чем дать ингалятор пациенту, врачи убеждаются в его полной стерильности. Вот так же и курящему должны давать абсолютно безопасный кальян. А сейчас мы не знаем, кто пользовался им в прошлый раз. И если не подвергать кальян специальной обработке, то удовольствие курить с точки зрения риска для здоровья будет очень дорогим.

Одновременно с этим еще более дорогим может стать станет курение обычных сигарет. Минздрав по просьбе общественных организаций предложил правительству вернуться к инициативе, которая уже звучала год назад: ввести экологический сбор с курильщиков. Его размер может составить пять рублей с одной пачки.

О том, будет ли принята эта инициатива, «КП» рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

- Пока правительство не вносило законопроект на эту тему в Госдуму, - сказал политик. - Но идея обсуждается уже не первый год. Главное, чтобы если налог на курящих будет введен, эти деньги не размазывались тонким слоем по всему бюджету, шли на снижение негативного воздействия для экологии от курения табака. Главным образом — на благоустройство и очищение наших улиц от грязи. А одним из самых распространенных видов мусора являются окурки.

По расчетам авторов инициативы, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 миллиардов рублей. В Минздраве отметили, что выбрасываемые в неположенных местах окурки создают около 680 миллионов тонн мусора ежегодно.