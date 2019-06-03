2019-06-03T16:18:21+03:00
Происшествия

У экс-главы Клинского района Подмосковья обнаружили недвижимости и имущества на 9 миллиардов рублей

Следствие отмечает, что активы приобретались на непредусмотренные законом доходы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Уже целый ряд жителей Клинского района подтвердили следствию, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них ПостриганемУже целый ряд жителей Клинского района подтвердили следствию, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем
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Генпрокуратура требует изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, которое оценено в 9 миллиардов рублей.

- Совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области мы завершили работу по выявлению на территории России активов бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя, приобретенных на непредусмотренные законом доходы и в период его нахождения на муниципальной службе, - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Сотрудники прокуратуры уточнили иск, который уже подан в Клинский городской суд. В нем они требуют взыскать в доход государства все имущество Постриганя: 1 699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе), кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиардов рублей (как правило коммерческая стоимость на 10-15 процентов дороже), 4 автомобиля (Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi-А8, Audi Q5) общей стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. В целом все имущество и активы Постриганя и его сына оценены в 9 миллиардов рублей. Как выяснило следствие, во многих сделках доверенным лицом главы района выступал его сын.

И не только сын. Уже целый ряд жителей Клинского района подтвердили следствию, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов. Чтобы выяснить реальных собственников Генпрокуратуре пришлось подключить к расследованию сотрудников Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы и Интерпола.

При этом Куренной отметил, что ведомство продолжит работу по выявлению зарубежных активов Александра Постриганя, которые были приобретены на коррупционные доходы.

Опыт у Генпрокуратуры в этом уже есть: ранее ее глава Юрий Чайка заявил, что с 2016 года направлено в суды несколько десятков исков об изъятии имущества коррупционеров в доход государства на сумму 25 миллиардов рублей.

К слову сумма иска к Постриганю сравнима с изъятым имуществом у полковника МВД Дмитрия Захарченко, и бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который также арестован за мошенничества с муниципальной землей в 2003 - 2018 годах. За это время он успел оформить на родственников и знакомых 771 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиарда рублей, из которых 654 являлись земельными участками в Серпуховском районе. Совокупная площадь участков оказалась свыше 13,8 миллиона квадратных метров (площадь примерно 7 княжеств Монако!).

"Хищение земель строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой она расположена, по льготной цене в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали, - пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Вот интересно, а сколько еще руководителей районов стали уверенными пользователями этой преступной схемы? А главное: откуда в этих новоявленных помещиках взялось столько уверенности, что можно бесконечно долго скрывать целые княжества в отдельно взятых районах Подмосковья?! Поживем - увидим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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