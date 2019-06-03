У экс-главы Клинского района Подмосковья обнаружили недвижимости и имущества на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура требует изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, которое оценено в 9 миллиардов рублей.

- Совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области мы завершили работу по выявлению на территории России активов бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя, приобретенных на непредусмотренные законом доходы и в период его нахождения на муниципальной службе, - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Сотрудники прокуратуры уточнили иск, который уже подан в Клинский городской суд. В нем они требуют взыскать в доход государства все имущество Постриганя: 1 699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе), кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиардов рублей (как правило коммерческая стоимость на 10-15 процентов дороже), 4 автомобиля (Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi-А8, Audi Q5) общей стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества. В целом все имущество и активы Постриганя и его сына оценены в 9 миллиардов рублей. Как выяснило следствие, во многих сделках доверенным лицом главы района выступал его сын.

И не только сын. Уже целый ряд жителей Клинского района подтвердили следствию, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов. Чтобы выяснить реальных собственников Генпрокуратуре пришлось подключить к расследованию сотрудников Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы и Интерпола.

При этом Куренной отметил, что ведомство продолжит работу по выявлению зарубежных активов Александра Постриганя, которые были приобретены на коррупционные доходы.

Опыт у Генпрокуратуры в этом уже есть: ранее ее глава Юрий Чайка заявил, что с 2016 года направлено в суды несколько десятков исков об изъятии имущества коррупционеров в доход государства на сумму 25 миллиардов рублей.

К слову сумма иска к Постриганю сравнима с изъятым имуществом у полковника МВД Дмитрия Захарченко, и бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который также арестован за мошенничества с муниципальной землей в 2003 - 2018 годах. За это время он успел оформить на родственников и знакомых 771 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиарда рублей, из которых 654 являлись земельными участками в Серпуховском районе. Совокупная площадь участков оказалась свыше 13,8 миллиона квадратных метров (площадь примерно 7 княжеств Монако!).

"Хищение земель строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой она расположена, по льготной цене в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали, - пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Вот интересно, а сколько еще руководителей районов стали уверенными пользователями этой преступной схемы? А главное: откуда в этих новоявленных помещиках взялось столько уверенности, что можно бесконечно долго скрывать целые княжества в отдельно взятых районах Подмосковья?! Поживем - увидим.

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