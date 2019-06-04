Аренда виртуального сервера. С чего начать?

C каждым годом все больше компаний используют облачные сервисы. Преимущества очевидны: архитектура подобных решений позволяет адаптироваться к нагрузкам, а простота добавления новых услуг - моментально реагировать на меняющиеся требования бизнеса, быстро создавать проекты и выпускать продукты, сохраняя высокий уровень надежности и инноваций. Разберемся, как арендовать виртуальный сервер под задачи конкретного проекта.

Почему аренда выгоднее?

Аренда виртуального сервера является более экономичным решением, чем аренда выделенного сервера. Более того, виртуальные серверы являются гибкими и дают возможность адаптировать ресурсы под любые потребности бизнеса. Среди других преимуществ выделим:

→ возможность легко изменить ресурсы;

→ эффективную работу систем;

→ отсутствие забот по обслуживанию;

→ более быстрое время загрузки для отличной производительности.

Для обеспечения качественного хостинга виртуальных серверов большинство производителей использует программное обеспечение виртуализации ведущих производителей. Мощные и надежные ресурсы обеспечивают высокую доступность данных и возможность быстрой и простой адаптации ресурсов в центрах обработки данных.

Подытожим: виртуальный сервер - это безопасное решение для управления корпоративными данными в облаке. Услуга аренды виртуальных серверов не требует капитальных затрат на инфраструктуру и ее обслуживание, но в то же время существует возможность быстро изменять и адаптировать необходимые ресурсы, делая решение привлекательным для проектов в процессе их динамичной разработки. Виртуальные серверы подходят для полноценной рабочей среды с необходимыми файлами и программным обеспечением, для размещения веб-сайтов, различных файловых и мультимедийных хранилищ, а также могут использоваться в качестве платформы для тестирования и исследования нового программного обеспечения.

Изучаем сайт

В качестве примера аренды рассмотрим сайт сервиса VPS.house. Арендовать облако в нем проще простого - необходимо лишь выбрать конфигурацию сервера, а специалисты создадут его всего за 1 минуту!

Выбрать параметры также легко: необходимо определиться с количеством ядер процессора, оперативной памяти, SSD-дисков и IP-адресами. Кроме того, можно добавить ряд дополнительных услуг, но о них мы поговорим в следующей статье.

Для удобства пользователю не нужно выбирать сервер из готовых тарифных планов и переплачивать за ресурсы, которые ему не требуются. С помощью конфигуратора VPS.house можно настроить любой параметр сервера и получить тот идеальный тарифный план, который необходим.

Из других важных преимуществ - возможность легко менять любые параметры после создания сервера в личном кабинете. Процесс модификации займет не более 5 минут с сохранением абсолютно всех данных и настроек. Также в личном кабинете в режиме реального времени можно отслеживать нагрузку и количество свободных ресурсов, управлять состоянием сервера и даже заходить на него и работать через любой браузер.

Что в итоге

Перед вами - идеальный компромисс между веб-хостингом и физическими серверами, сочетающий надежность с высокой производительностью выделенной среды. Виртуальные серверы предлагают виртуализированную, экономически выгодную альтернативу выделенным серверам. Они функционируют как физический сервер, но работают на гибком уровне виртуализации.

Аренда виртуальных серверов подходит для небольших и средних рабочих нагрузок. Процесс заказа сервера происходит в несколько кликов и занимает буквально пару минут. Взамен получите ряд бонусов - интернет-канал со скоростью 250 Мбит/с, регулярное резервное копирование данных, операционную систему Windows Server любой версии, а также сутки бесплатного тестового периода. Выбор за вами, но мы бы не отказывались.