«Работают на развал страны!» Соловьев призвал жестче наказывать «врагов России»

Телеведущий Владимир Соловьев призвал отказаться от помилования тех, кто «работает на развал страны». Для этих людей он предлагает ужесточить наказание.

- Я хотел бы гораздо более жесткого выполнения наших законов, - сказал «КП» Соловьев. - То есть президент гораздо гуманней, если угодно, чем я, в вопросах правоприменительной практики. Ясно, что это не от него зависит, но он очень многим людям прощает. Я не обладаю такими качествами. Ни к каким репрессиям, конечно, никто не призывал.

Например, человек не выполняет прямое приказание, - я бы уже уволил. А пока многие из них работают. Есть процент выполненных и невыполненных президентских поручений. Но я поэтому и не иду во власть, потому что я человек жесткий. «Врагов России» нужно наказывать по закону. Кстати, терминологию «враг государства» сейчас вновь озвучил Трамп. Он впрямую назвал ряд американских СМИ врагами государства. Я не заметил, чтобы наши либералы на эту тему возмущались.

Телеведущий пояснил, кого он считает «врагом России».

- Кто законы нарушает, тот и враг России. Кто работает на развал страны, тот и враг России. Кто призывает к уничтожению страны, тот и враг России. Это все очень четко описано кодексом, - сказал Соловьев.

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