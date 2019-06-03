В Счетной палате зафиксировали низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Министерством здравоохранения, Роспотребнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России в прошлом году.
- Отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе: в Минздраве - 68,9%, Роспотребнадзоре - 39,9%, ФМБА - 32,4%, - прокомментировали в пресс-службе Счетной палаты.
При этом в ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация говорит о системных недоработках при планировании расходов.
Счетная палата подчеркивает, что по результатам проверки, ФМБА не ввел в эксплуатацию 4 из 12 объектов капитального строительства. При этом Минздрав России не обеспечил достижения трех из пяти целевых показателей программы "Развитие здравоохранения": ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, сообщает "ТАСС".
Кроме того, как сообщили в ведомстве, в 50 из 85 субъектах РФ не обеспечено повышение средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников. А у Росздравнадзора и Роспотребнадзора проверка выявила нарушения и недостатки при использовании субсидий на выполнение государственного задания.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Счетная палата обнаружила лазейку, через которую дефицитные билеты в Большой театр утекают к перекупщикам. Тем не менее, как подчеркнул генеральный директор ГАБТа Владимир Урин: решать, как лучше распределять билеты, должен театр.
ИСТОЧНИК KP.RU