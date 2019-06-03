Китай хочет запретить своим студентам учиться в США

В экономической войне Вашингтона и Пекина последний готовится нанести удар в гуманитарной сфере. Как заявил в понедельник главред одной из самых влиятельных газет страны, Ху Хиджинь, Поднебесная может запретить китайским студентам получать образование в США:

— Исходя из полученной мною информации, Китай издаст [официальное] предупреждение о «рисках, которым может быть подвержено обучение в США». Это предупреждение — ответ на недавнюю серию недружественных мер Америки против китайских студентов, а также его можно рассматривать как ответ на инициированную США торговую войну [против Пекина], — написал Ху Хиджинь в соцсетях.

Тут следует пояснить, что этот журналист — главред одной из главных англоязычных газет КНР под названием GlobalTimes. Данное англоязычное издание создано специально для того, чтобы доносить точку зрения Партии и Правительства на понятном всему миру языке. Причём, как считается, ориентируется эта газета на условный «клан ястребов» в китайских элитах, которые не готовы к компромиссам с Западом и намерены вести борьбу с США до победного.

Разумеется, Ху Хиджинь говорит не о «запрете учиться», а лишь о «предупреждении о рисках». Но, зная менталитет Поднебесной, можно не сомневаться: даже такие обтекаемые формулировки будут восприняты как непреложная инструкция.

Напомним, последние месяцы между Красным Драконом и Белоголовым Орланом продолжается экономическая война. Президент США Дональд Трамп считает торговый дисбаланс между двумя странами несправедливым (а именно — Пекин закупает у Вашингтона товаров на $300 млрд меньше, чем сам продаёт ему; проще говоря, каждый год из Штатов просто утекают деньги на эту сумму). Так, всего месяц назад Америка без предупреждения подняла ввозные пошлины на 5700 наименований ширпотреба из Поднебесной с 10% до 25%. Красный Дракон отвечает зеркально, и останавливаться обе стороны не намерены.

А российско-китайский товарооборот на этом фоне в прошлом году превысил психологическую планку в $100 млрд и продолжает расти прямо-таки революционными темпами.