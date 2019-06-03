Деньги от продажи дома Жанны Фриске пошли на лечение четверых детей

Детишек четверо: Анечка Кипорук их Архангельской области, Рафаэль Петросян из Краснодарского края, Матвей Теребрюхов из Красноярского края и Лилиана Смирнова из Петрозаводска. География их местожительства совершенно разная от Северодвинска до солнечного Туапсе. И возраст тоже разный - от 2 до 17 лет. Но беда общая - злокачественная опухоль головного мозга, от которой не спастись операцией. Вылечить этих детей может только протонная терапия. Но лечение дорогое, его проводят лишь в одной частной российской клинике. Государство счет не оплачивает.

Все четверо детей из среднестатистической российской семьи. Живут небогато. Как правило, один из родителей не работает. А у тех, что работают, зарплаты небольшие. Есть в семье и другие дети. Вот родители и взывают о помощи: «Нам такую сумму не потянуть. Пожалуйста, помогите спасти ребенка!».

Теперь деньги найдены. Значит, появилась надежда для Ани, Рафаэля, Матвея и Лилианы.

Особняк, часть которого ушла за долги, расположен в Истринском районе ПодмосковьяФото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Напомним, 14 мая на счет Русфонда поступили 7 980 000 рублей в счет погашения долга наследников Жанны Фриске. Это деньги от продажи части имущества певицы - половины загородного дома площадью около 400 кв.м. с участком в деревне Крюково Истринского района. В свое время дом приобрел гражданский муж Жанны Дмитрий Шепелев. Жанне принадлежала только половина, которую после ее смерти унаследовали родители и сын Платон. Эту половину и продали.

dmitryshepelev Дмитрий часто выкладывает в соцсетях снимки, демонстрирующие, как весело он проводит время с Платоном...

Напомним, акция помощи Жанне Фриске, у которой в 2013 году американские врачи диагностировали неоперабельную опухоль мозга, началась в январе 2014 года. Сбор средств на лечение организовал Андрей Малахов в программе «Пусть говорят» на «Первом канале». Русфонд предоставил банковский счет, на который поклонники певицы перечисляли пожертвования - в общей сложности 69 267 787 рублей. Из этих денег более 11 миллионов Русфонд перевел на оплату больничных счетов. Еще 32 619 851 рублей по желанию Жанны пошло на лечение девяти онкобольных детей из числа очередников фонда. Шестерых мальчиков и девочек удалось спасти.

В октябре 2014 года оставшиеся 25 011 790 рублей фонд перечислил на личный счет Жанны, обязав вернуть неистраченное. Согласно договору за каждый рубль Жанна (или ее родные) должна была отчитаться. При жизни певицы Русфонд получил отчет на 3 378 576 руб. После ее смерти родители отказались вернуть остаток пожертвований - 21 633 214 руб. В январе 2017 года Русфонд обратился с иском в суд. В мае 2017 года Перовский районный суд удовлетворил иск фонда. Поскольку денег на счету Жанны не оказалось (однако были представлены доказательства, что за несколько недель до ее смерти деньги сняла ее мама Ольга Фриске), взыскание было обращено на имущество, унаследованное ее родственниками. По закону вместе с недвижимостью к наследникам Жанны Фриске перешли и ее долги.

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