Рыжий и прилизанный: Трамп сразил американцев новой прической

Дональд Трамп сменил имидж. Президент США пришел на мессу в евангелистскую церковь, чтобы почтить память жертв массового расстрела в синагоге в калифорнийском городе Повэй, с гладко зачесанными назад волосами. На этом Трамп не остановился и продолжил удивлять публику — в храме он появился в бейсболке и туфлях для гольфа. Как оказалось, американский лидер отправился на церемонию сразу после игры в гольф в своем собственном клубе в Потомак-Фолс.

Стоя на сцене рядом с пастором Дэвидом Платтом, Трамп все-таки догадался снять белую кепку и поразить публику новой прической. Фотографии обновленного Трампа тут же разлетелись по соцсетям. Неудивительно, ведь привычной прическе — пробор на правую сторону и уложенная вперед челка — Трамп не изменял с 80-х годов.

- Ух ты, он похож на настоящего человека, а не на оранжевого гепарда с развевающимися волосами, - комментировали образ президента США в Твиттере.

- С нормальной прической Трамп смотрится чуть менее странно.

- Пожалуйста, верните свою старую прическу! Новая — это совсем не вы. Не надо менять себя ради королевы Елизаветы или ради кого-то еще!

- Новая стрижка Трампа такая странная потому, что выглядит куда нормальнее его обычной прически.

- О боги! Королевская семья знает Трампа, как клоуна. Бедная Елизавета II, ей предстоит ужин с нашей 70-летней «блондинкой». Если серьезно, его прическа — это просто преступление.

Другие пользователи сравнили новый образ Трампа с персонажем Майкла Дугласа Гордоном Гекко в фильме Уолл-Стрит.

Были и те, кто одобрил новую прическу.

- Мы уже полюбили вашу новую стрижку, господин президент. Вы выглядите моложе и консервативнее!

- Ваша новая стрижка прекрасна. Она выглядит изысканно и современно. Старая прическа больше не актуальна. Теперь у вас есть изюминка. Вы демонстрируете радость жизни.

Но оказалось, что прическа в церкви — это вовсе не новый имидж Трампа. А просто примятые волосы после хождения в бейсболки.

Вечером в воскресенье американский президент появился на торжественном приеме в театре Форда в Вашингтоне. Там он уже предстал в привычном для всех виде.

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