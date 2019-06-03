Ивановский экс-губернатор арестован по «куриному делу» на 700 миллионов

Центральный районный суд Воронежа заключил под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова и его предполагаемого подельника, управляющего директора АО «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина.

Задержаны оба были еще в пятницу, 31 мая. Как полагает следствие, экс-губернатор вместе с «куриным королем» необоснованно перечислили около 700 миллионов бюджетных рублей на счета организаций, входящих в группу компаний ПРОДО. Причем «фокус» с такой немалой суммой, по версии следствия, был проделан эти господами еще весной 2011-го. Деньги тогда поступили на счет Ивановского госфонда поддержки малого предпринимательства из федерального бюджета. Для покрытия дефицита в бюджете областном. Но долго там не задержались — и пошли по цепочке, в начале которой оказался «Ивановский бройлер». Он, кстати, обанкротился еще в 2015-м, но сейчас это уже мало кого волнует.

Главное — какое участие в нехитрой схеме увода бюджетных сумм принимал руководивший регионом с 2013-го по 2017-м Павел Коньков (а с 2008-го он был первым вице-премьером Ивановской области).

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