Русская модель, у которой отбила мужа принцесса Монако, утешается красивой жизнью

После скандального развода модель Мария Новоселова посетила уже несколько десятков стран.

Компанию в путешествиях ей изредка составляет дочка от французского кинопродюсера Дмитрия Рассама, который бросил семью ради племянницы князя Монако Шарлотты Казираги.

Напомним, 1 июня в Монако отгремела пышная почти королевская свадьба князя Альбера-II, 31-летняя Шарлотта Казираги узаконила отношения с отцом своего второго сына, кинопродюссером Дмитрием Рассамом, роман с которым королевская особа закрутила когда ее избранник был женат. Бывшая жена Рассама супермодель из Тулы Мария Новоселова осталась одна с семилетней дочкой Дашей. С тех пор русская красавица живет вместе с ребенком в столице Франции. Как рассказал «Комсомолке» друг супермодели, красавица много путешествует по миру и уже не по работе, а для собственного удовольствия.

У нее все хорошо, она живет в Париже и ведет что называется «красивую жизнь», говорит одноклассник Марии Дмитрий Литвинов. В прошлом году мы с ней встречались в Лос-Анжелесе, отмечали вместе Новый Год.

Однако за фасадом «красивой жизни», кадрами которой Маша активно делится в своем закрытом профиле в Instagram, возможно кроется отчаяние одинокой женщины. В сторис у супермодели постоянно появляются то снимки с солнечных морских берегов, то с европейских улиц, но на них она всегда одна.

Маша Новоселова с Дмитрием Рассамом и его мамой, актрисой Кароль Буке на Каннском фестивале в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изредка компанию «тульской Золушке» составляет ее дочь Даша. Сейчас девочке уже восемь лет, и она вместе с мамой иногда тоже приезжает в Тулу. Жители родного города любят Машу и внимательно следят за ее судьбой по публикациям в СМИ. Девушка и сама всегда с удовольствием приезжает на свою малую родину: навестить родственников и старых школьных друзей. Правда, как говорят в лицее №1, который закончила известная красавица, раньше ее видели чаще.

- Давно с Машей не виделась, наверное, несколько лет. Раньше она чаще бывала у нас когда к бабушке приезжала. А как ее не стало, перестала наведываться и к нам, - говорит классный руководитель Марии Александра Лазарева.

В последний раз Мария Новоселова была в стенах родного лицей №1 в июле 2017 года, когда ее одноклассники собирались на встречу выпускников.

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