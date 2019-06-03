2019-06-03T19:51:29+03:00
Звезды

Русская модель, у которой отбила мужа принцесса Монако, утешается красивой жизнью

Новый год в Лос-Анджелесе, лето на Лазурном берегу: «Тульская Золушка» Мария Новоселова заполняет одиночество путешествиями по миру
Анастасия КУРДЮКОВААнна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Мария Новоселова посетила уже несколько десятков странМария Новоселова посетила уже несколько десятков странФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

После скандального развода модель Мария Новоселова посетила уже несколько десятков стран.

Компанию в путешествиях ей изредка составляет дочка от французского кинопродюсера Дмитрия Рассама, который бросил семью ради племянницы князя Монако Шарлотты Казираги.

Напомним, 1 июня в Монако отгремела пышная почти королевская свадьба князя Альбера-II, 31-летняя Шарлотта Казираги узаконила отношения с отцом своего второго сына, кинопродюссером Дмитрием Рассамом, роман с которым королевская особа закрутила когда ее избранник был женат. Бывшая жена Рассама супермодель из Тулы Мария Новоселова осталась одна с семилетней дочкой Дашей. С тех пор русская красавица живет вместе с ребенком в столице Франции. Как рассказал «Комсомолке» друг супермодели, красавица много путешествует по миру и уже не по работе, а для собственного удовольствия.

У нее все хорошо, она живет в Париже и ведет что называется «красивую жизнь», говорит одноклассник Марии Дмитрий Литвинов. В прошлом году мы с ней встречались в Лос-Анжелесе, отмечали вместе Новый Год.

Однако за фасадом «красивой жизни», кадрами которой Маша активно делится в своем закрытом профиле в Instagram, возможно кроется отчаяние одинокой женщины. В сторис у супермодели постоянно появляются то снимки с солнечных морских берегов, то с европейских улиц, но на них она всегда одна.

Маша Новоселова с Дмитрием Рассамом и его мамой, актрисой Кароль Буке на Каннском фестивале в 2015 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маша Новоселова с Дмитрием Рассамом и его мамой, актрисой Кароль Буке на Каннском фестивале в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изредка компанию «тульской Золушке» составляет ее дочь Даша. Сейчас девочке уже восемь лет, и она вместе с мамой иногда тоже приезжает в Тулу. Жители родного города любят Машу и внимательно следят за ее судьбой по публикациям в СМИ. Девушка и сама всегда с удовольствием приезжает на свою малую родину: навестить родственников и старых школьных друзей. Правда, как говорят в лицее №1, который закончила известная красавица, раньше ее видели чаще.

- Давно с Машей не виделась, наверное, несколько лет. Раньше она чаще бывала у нас когда к бабушке приезжала. А как ее не стало, перестала наведываться и к нам, - говорит классный руководитель Марии Александра Лазарева.

В последний раз Мария Новоселова была в стенах родного лицей №1 в июле 2017 года, когда ее одноклассники собирались на встречу выпускников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Принцесса Монако Шарлотта Казираги сыграла свадьбу с бывшим мужем тульской модели Маши Новоселовой

Внучка голливудской звезды Грейс Келли Шарлотта Казираги 1 июня сыграла свадьбу: некоронованная принцесса Монако вышла замуж за французского продюсера Дмитрия Рассама. Церемония бракосочетания прошла в резиденции правителей княжества Монако – во дворце Гримальди. Именно здесь 63 года назад сыграли свадьбу Грейс Келли и принц Ренье II (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Совфед РФ: Москва будет рассматривать новые предложения Киева по Донбассу
У бывшего главы Клинского района Подмосковья обнаружили незаконное имущество на 9 миллиардов рублей
Константинопольский патриарх: Раскольник Филарет никогда не был патриархом и не будет
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Профильный комитет ПАСЕ предлагает российской делегации принять участие в сессии в июне
Россию пригласили участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии
Госдума прокомментировала требования к новым ГОСТам
В Кремле прокомментировали информацию о планах по сделке США, Израиля и России
Ленобласть попала в топ регионов-лидеров по социально-экономическому развитию
Санкции ЕС по Крыму и Севастополю возможно будут продлены
В Администрация Зеленского прокомментировали снос бюста Жукову в Харькове
Сотрудник ГРУ рассказал, как выжить в массовой драке
Cуд Швеции отказал прокуратуре в заочном аресте Ассанжа
Страсти по Шиесу: днем вяло митингуют оппозиционеры, а ночами неизвестные жгут мосты и дома строителей
Володин навестил в больнице раненого сотрудника ООН
Стала известна цена новой Lada Granta Cross
Зеленский сообщил о новых решениях по Донбассу