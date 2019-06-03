2019-06-03T20:44:12+03:00
Звезды

"Боже мой, какая худая, а вроде готовит очень хорошо": Высоцкая напугала своим видом

45-летняя актриса и телеведущая поделилась новым фото
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сама Юля пока никак не ответила фолловерамСама Юля пока никак не ответила фолловерамФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Юлия Высоцкая постоянно радует подписчиков своего блога новыми фотографиями. 45-летняя супруга Андрея Кончаловского не стесняется показываться без макияжа и в домашней обстановке. Однако один из последних снимков встревожил фолловеров.

"Первая мысль утром - как там море без меня?", - подписала фото Юлия Высоцкая. На снимке актриса в белой льняной тунике с глубоким декольте позирует на яхте.

Многие пришли поклонники знаменитости пришли в восторге от ее богемного шика, а также от того, как свежо и молодо выглядит 45-летняя звезда. Однако особо внимательные обратили внимание на то, как сильно она похудела.

juliavysotskayaofficialjuliavysotskayaofficial
Как там море без меня?
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Подписчиков эти метаморфозы в облике Юлии напугали не на шутку. Если раньше постройневшую Высоцкую сравнивали со школьницей и называли принцессой, то теперь публика волнуется за состояние здоровья своей любимицы.

"Меня уже пугают такие Юлины фотки…", "Что-то, мать, ты похудела. Муж не кормит, злодей?", "Кожа да кости", "Болезненная худоба", "Старит в таком возрасте чрезмерная худоба", "Хотя я очень люблю и уважаю Юлю, но на этом фото красивое только платье...", "Боже мой, какая худая. А вроде готовит очень хорошо", "Очень неудачный ракурс! Открыл увы все истощенные места женского тела", "Вы перестали кушать мясо?", "Высохла совсем...", "Худоба не на пользу...", - волнуются подписчики.

Сама Юля пока никак не ответила фолловерам. Впрочем, актриса крайне редко вступает с ними в диалог, предпочитая не впускать посторонних людей в свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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