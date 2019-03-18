Юлия Высоцкая сделала неожиданное признание

Юлия Высоцкая, как и большинство актрис, довольно много и часто экспериментировала со своей внешностью из-за съемок в фильмах. Кто-то худеет ради заветной роли, а кто-то напротив, вынужден набрать лишние килограммы, чтобы правдоподобнее выглядеть на экране. Так, снимаясь в фильме "Рай", супруга Андрея Кончаловского побрилась налысо.

"Мне очень сложно дался переход из "лысого состояния" в нормальное. Организм лишь через полгода после окончания съемок "Рая" осознал, что это было. Шок физиологический и моральный", – призналась 45-летняя Высоцкая.

juliavysotskayaofficial Высоцкой тяжело дался переход из "лысого состояния" в нормальное

Она заверила, что больше на такой шаг никогда не пойдет. По словам актрисы, сейчас ее мировоззрение поменялось, пишет Tatler.

Высоцкая также опровергла мнение о том, что она открытый и общительный человек. "Это странно, потому что я никогда такой не была, даже в юности. Я интроверт, у меня всегда было мало друзей, - призналась звезда. - Моя жизнь состоит из очень многого, чем я никогда не поделюсь ни с кем, кроме... Таких людей, наверное, меньше, чем пальцев на одной руке".

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Касаясь своих отношений с 81-летним супругом, актриса заявила, что ей с мужем повезло. "Я искренне не понимаю, зачем нужно жить с мужчиной, если он не идет навстречу твоим желаниям. Наверное, нам обоим повезло. Когда мне чего-то хочется, я это получаю", - резюмировала Юлия Высоцкая.

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