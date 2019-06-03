Гузеева и Сябитова устроили будущее дочерей: взяли к себе на работу, обеспечили жильем и деньгами

Сыновья свахи Розы Сябитовой и ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой устроили личную жизнь и давно живут самостоятельно. А вот дочери телезвезд пока под опекой мамочек. Рассказываем, как Сябитова и Гузеева обеспечили наследниц работой и жильем.

Сваха платит дочери зарплату

27-летняя Ксения Сябитова живет в квартире, которую купила ее мама. Изначально однушка в Чертаново (стоимость квартиры в этом районе площадью 39 кв.м - 6 млн. 900 тыс. руб.) предназначалась сыну Сябитовой. Но Денис со своей избранницей сдавал эту квартиру, и снимал жилье в удобном для себя районе. Кстати, гражданская жена сына Сябитовой намного старше его, и детей у пары нет.

Ксения переехала в Чертаново, когда вышла замуж. Дочь Сябитовой потратила на ремонт 150 тыс.руб. Но брак, который спродюсировала Ксюше сама сваха, не сложился. Роза потратила на свадьбу дочери 15 млн.руб. Она очень хвалила зятя: «Юрист в третьем поколении, уже преподает в таком молодом возрасте!»

Ксения Сябитова с мамой

Ну а когда адвокат Андрей Снетков сбежал от Ксении после 5 месяцев совместного проживания в Чертаново, сваха поменяла свое мнение: «Ксения рыдала: он не спал с ней, он не стал с ней жить. Уехал и все... Андрей решил стать членом семьи небожителей, но не понял, что небожителями мы стали только потому, что очень много работали и всего достигли сами. А ведь я была готова инвестировать в Андрюшу, как в родного сына...»

В детей Сябитова инвестировала силы и деньги. «Я привыкла жить дорого, люблю комфорт - ради этого тружусь с 18 лет. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают или пока из ума не выживу. Я еще в 80-е годы поняла, что нужно рассчитывать на себя, на семью, поэтому инвестировала в образование детей, чтобы, став взрослыми, они не были моей проблемой. Ксения получила шикарное образование - выучилась на психолога в Российской академии госслужбы. Затем она окончила школу телевидения «Останкино» - планирую, что дочь станет ведущей какого-нибудь телешоу, она отлично знает всю ТВ-кухню. Также Ксения разбирается в моем брачном бизнесе и может консультировать как психолог. Сейчас дочь - мой директор, до этого у меня сменилось пять человек на этой позиции. Теперь все деньги в дом. Сын также в семейном деле. Денис изучал менеджмент, организацию бизнеса. Он у нас еще отличный программист, управляет интернет-технологиями в моем бизнесе...»

Ксения Сябитова с женихом

Роза Сябитова, не стесняясь делится советами по устройству семейной жизни с дочкой и другими женщинами: «Чем больше у тебя подруг, тем сильнее рискуешь остаться без мужа. Поэтому, правило первое - общайся с подругами всегда вне дома, в гости приглашай редко. Второе правило - подруги должны состоять в счастливом браке и быть непривлекательными. Третье - никогда не жалуйся на супруга, и четвёртое - не отпускай никуда его одного...»

Интересно: станет ли пользоваться советами мамы ее дочь в новых отношениях. К слову, сейчас Ксения встречается с инженером-технологом Максимом. В этот раз с парнем молодая женщина познакомилась без помощи мамы - в кафе. Максим работать в столицу приехал из Сибири, и уже успел познакомиться с Розой Сябитовой. Свадьба пока не планируется.

Лариса Гузеева с дочкой Лелей и сыном Георгием

Гузеева одобрила жениха дочери

Лариса Гузеева с мужем Игорем Бухаровым купили квартиру своей дочери в престижном районе Москвы. Хотя пока Леля живет с родителям, и учится в Российском государственном гуманитарном университете.

А недавно мама нашла дочке подработку: Лариса Гузеева вместе с Лелей снимается для телепроекта Первого канала «Живая жизнь». Мама и дочь вместе ведут кулинарную рубрику. В кулинарном блоге Лариса делится рецептами, а 19-летняя дочь ей помогает. Кстати, брюнетка Леля, как и мама перекрасилась в блондинку.

В интервью нам Лариса Гузеева рассказывала, что всегда баловала дочь: «Жизнь и возможности сейчас иные, чем в нашем детстве. Я дарила Леле поездку в Австрию, в музей Альбертина, на ее день рождения мы ездили в Париж, в Лувр. Вот это ее страсть...»

Гузеева, кстати, одобрила жениха дочери - обычного студента Алексея, который встречается с Лелей около полугода. Лариса говорит, что счастлива, что может обсудить с дочерью любую тему - Леля ей доверяет.

Рецепты счастья Ларисы Гузеевой. Бульон с клецками. Живая жизнь. Фрагмент выпуска от 27.04.2019.Телеведущая Лариса Гузеева приготовит бульон с клецками по семейному рецепту точно как ее мама.

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23 мая Ларисе Гузеевой 60 лет. Юбилей она отмечает прогулками по Берлину, где проводит время в перерыве между съемками в передаче «Давай поженимся!» (Первый канал). О том, какая Лариса Гузеева за кадром, мы узнали у свахи и ее коллеги Розы Сябитовой - вместе они уже одиннадцать лет каждый будний день соединяют одиноких людей в пары в «Давай поженимся» (подробности).