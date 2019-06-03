Наблюдателям на ЕГЭ платят по 6 тысяч рублей за каждого пойманного со шпорами?

В понедельник 11-классники сдали самый массовый ЕГЭ — по русскому языку. Экзамен прошел в штатном режиме и без нарушений, однако, уже после его окончания школьники начали жаловаться в соцсетях на провокации. По словам выпускников, подобные случаи были и раньше, на ЕГЭ по химии:

"Сегодня на химии в Волгограде произошел случай, в женском туалете было две девочки, одна попросила другую помочь с чем-то, та достала шпоры и первая потащила её к организатору и её удалили с экзамена. Поползли слухи, что это новая фишка ЕГЭ, теперь формируют группы инициативных крыс, и что за каждого спаленного ученика платят 6к». Переводя на общечеловеческий, за каждый обнаруженный факт списывания наблюдателю якобы платят по 6 тысяч рублей.

"Очень похожая ситуация. Девочка зашла вслед за мной и спросила есть ли ответы или шпоры. Было видно, что подстава, поэтому сказала, что ничего нет и вышла. Но всех пускали в туалет по одному. Это и насторожило" (орфография и грамматика сохранены — прим. авт.).

Как предположил директор центра образовательного центра по подготовке к ЕГЭ Александр Скаковский, под видом школьников-провокаторов скрываются студенты педагогических вузов, которых привлекают в качестве общественных наблюдателей:

- Подходят до начала экзамена или во время его в туалете, просят типа помочь и выясняют у кого что есть. А потом сдают таких школьников организаторам, - написал Александр Скаковский на своей странице в Facebook. - Ну то есть конкретно указывают на детей у которых смогли выявить — заметьте!!! - не сам факт списывания и использования шпор, а их наличие. За такое волонтерство платят 35000, если посетить 5 экзаменов. Сколько нужно заложить школьников — не уточняется.

Правда, все эти рассказы похожи на очередную городскую легенду. Студентов педагогических вузов и в самом деле привлекают к проведению ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей — это засчитывается им в качестве педагогической практики. Однако, работа эта не оплачивается, и Рособрнадзор, как государственная организация, не может платить провокаторам на ЕГЭ — не тендер же на это объявлять.

В других организациях, занимающихся организацией наблюдения на госэкзамене, про плату за пойманных списывальщиков тоже не в курсе:

- Наши студенты идут в общественные наблюдатели на безвозмездной основе, в рамках педпрактики, - подтверждает федеральный координатор Корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи Татьяна Локтюхова. - По поводу того, что они подходят к сдающим и спрашивают про шпаргалки, вообще, в соответствии с порядком общественный наблюдатель не имеет права общаться с участниками, только наблюдает, как проходит государственная итоговая аттестация.

Как предположил Александр Скаковский, под видом школьников-провокаторов скрываются студенты педагогических вузов

По регламенту, если наблюдатель замечает списывание или мобильный телефон, он ставит специальную отметку у себя в бланке. Кроме того, за ходом ЕГЭ следят и онлайн-наблюдатели — они могут пересматривать записи и после самого экзамена, так что в случае нарушений работу могут аннулировать с задержкой.

Напомним, после массовых списываний в 2013 году чиновники уже предлагали положить в конверты в заданиями и бланками ЕГЭ специальный "листок стукача" — небольшую анонимную анкетку, в которой школьник мог бы пожаловаться на списывающих сверстников. В итоге после экзаменов 2014 года организаторам пришлось перелопатить почти 2 миллиона анкет, и все зря — школьники стучать на своих отказались.

Так что возможно, такие сообщения — очередной вброс от желающих хайпануть на теме ЕГЭ.

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