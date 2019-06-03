«Чернобыль» без чернокожих: Британская сценаристка осудила культовый сериал из-за отсутствия цветных актеров

Сериал «Чернобыль», который уже побил по количестве просмотров «Игру престолов», по-прежнему остается в центре всеобщего внимания. Британская сценаристка Карла Мари Свит посетовала, что зря создатели телепроекта не ввели в сюжет чернокожего персонажа.

- Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль... я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей? -написала в своем Твиттере сценаристка.

Она добавила, что в стране так много прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли в сериале.

- Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует, - заметила Свит.

Ранее создатели сериала «Чернобыль» отвечали на вопрос о британские акцентах актеров. Они объяснили, что это никоим образом не влияет на сюжет.

После такого замечания Свит раскритиковали пользователи Твиттера.

Ее назвали диванным экспертом, борцом за социальную справедливость и посоветовали поучить историю.

Сценаристка очень удивилась, что против нее поднялась столько масштабная негативная волна. Она даже пожаловалась, что ее уличили в гомофобии и расизме.

Кстати, российские сборные иностранные эксперты неоднократно упрекали в отсутствии темнокожих спортсменов. В начале этого года в интервью «КП» футболист Павел Погребняк заявил: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». После этого Погребняка жестко раскритиковали и пригрозили дисквалификацией.

МНЕНИЕ

Сериал «Чернобыль» - фильм о спасении шкур, а не душ

Александр КОЦ

В школе мой пионерский отряд носил имя Владимира Правика - пожарного из чернобыльской (припятской, если быть точнее) «первой шеренги». История Чернобыля для нас, владивостокских советских школьников, была далекая и нестрашная. Тогда много о трагедии не рассказывали. Зато она была окутана ореолом священного, абсолютного героизма, который оказывается можно проявлять и в мирное время, когда по тебе не стреляет пулемет из ДОТа или гестаповцы не засовывают под ногти иголки (подробности).