2019-06-03T22:50:46+03:00
Звезды

«Мою растяжку надо было занести в книгу рекордов»: Волочкова оправдалась за регулярный шпагат

Балерина поблагодарила фанатов за репосты ее фото в купальниках [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Шпагат Анастасии Волочковой измерили строительной линейкойШпагат Анастасии Волочковой измерили строительной линейкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Как уже писала «КП», шпагат Анастасии Волочковой измерили строительной линейкой и занесли в книгу Рекордов России.

Размах шпагата балерины составил аж 225 см.

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Репетируем Балерина и Клоун
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- Что я почувствовала, когда мой шпагат вошёл в книгу Рекордов России? Я почувствовала себя вновь королевой шпагата, - отметила в интервью «КП» Анастасия Волочкова. - Мой шпагат очень грациозный, стройный. И конечно же, он в большей степени интересен не в балетном зале, не в цирке, не на сцене, а на Мальдивах и обязательно в купальнике. Поэтому я не перестану вас радовать. А ещё я вижу, что все, что я делаю с юмором, весело и непринуждённо, попадает в новости. Значит, я вам интересна. Как я добивалась этого шпагата? Ежедневным и многолетним трудом в балетном зале. С малых лет. Ах, если бы вы знали, каким трудом мне эта растяжка досталась, вы бы поняли, почему я ее так берегу. Я горжусь своей растяжкой и рада, что поклонники тиражируют мои шпагаты.

Я давно говорила, что мой шпагат надо было занести в книгу рекордов. И это случилось. Мой шпагат бы пригодился и в других профессиях: в художественной гимнастике, в фигурном катании. Растягиваете удовольствие жизни, а я не перестану вас удивлять.

Волочкова оправдалась за регулярный шпагат.

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Шпагат Волочковой попал в книгу рекордов

Наконец книга рекордов России добралась и до знаменитого шпагата Анастасии Волочковой. Это произошло в присутствии претенденток на звание мисс «Русское Радио», которые собрались на мастер -классе балерины в спортклубе «Новахово». Несмотря на свои юные спортивные фигуры, девушки не смогли повторить фирменный шпагат артистки с такой же грацией и кажущейся легкостью (подробности).

40 лучших шпагатов Анастасии Волочковой

Набери в окошке интернет-поиска «Анастасия Волочкова» — и тут же высветится — «Анастасия показала», а дальше варианты: новый особняк, новый банный веник, очередного мужчину, ультра-мини-бикини, растяжку... Это уже детали, хоть и любопытные. Проверочное слово — показала. И пусть злопыхатели лопнут, но каждый «показ» чего-нибудь волочковского, приковывает к экранам компьютеров сотни тысяч интересующихся. Почему, это уж дело их вкуса, совести или личного психолога. Главное — есть на что посмотреть (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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