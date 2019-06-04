2019-06-04T12:07:55+03:00
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

От следствия они попытались скрыться на родине
Ася КОЛОСОВА
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От следствия подозреваемые пытались скрыться на родине, в Армении.От следствия подозреваемые пытались скрыться на родине, в Армении.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Спустя трое суток после жестокого убийства 24-летнего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина стало известно о задержании двоих подозреваемых. Это участники массовой драки, 42-летний и 37-летний уроженцы Армении. От следствия они пытались скрыться на родине. Сейчас оба доставлены в Москву и дают показания.

- По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы , - сообщила "КП" Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

Убитый в уличной драке боец спецназа Никита Белянкин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Убитый в уличной драке боец спецназа Никита Белянкин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Официальный комментарий СК о ходе расследования убийства бывшего спецназовца в Подмосковье.

Кто из них нанес смертельный удар Никите Белянкину, пока не установлено. Напомним, еще один пострадавший в массовой драке 28-летний Александр Сергеев с ножевым ранением живота находится в больнице.

Уголовные дела возбуждены по двум статьям: "убийство" и "причинение тяжкого вреда здоровью". Все произошло в первый день лета у кафе "БирХауз" в поселке Путилково. Спецназовец ГРУ случайно стал свидетелем драки двоих русских парней с десятью армянами. Не разбираясь в том, кто прав, а кто виноват, он попытался разнять дерущихся. Парень погиб от удара ножом в сердце.

Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 24 года. Последним местом службы была Сирия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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