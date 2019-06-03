"Когда 10-15 человек на одного - это уже не драка, а убийство": Стали известны причины потасовки, в которой погиб спецназовец

Стали известны причины кровавой бойни в Подмосковном поселке Путилково. Напомним, заступившийся за двоих русских парней, которых у входа в кафе "БирХауз" избивали кавказцы, 24-летний спецназовец ГРУ Никиты Белянкин погиб. Он был убит ударом ножа в сердце. Кроме того, с ножевым ранением в живот с места происшествия госпитализирован 28-летний Александр Сергеев. Уже сейчас ясно, что именно этот молодой человек был зачинщиком конфликта.

- Он отдыхал в тот вечер с другом. В какой-то момент, разгоряченный алкоголем, он громко произнес фразу: "что-то много чурок в кафе". Это услышали посетители кафе, после чего и началась драка, - сообщили "КП" собственные источники близкие к следствию.

Сам молодой человек в интервью "Комсомолке" заявил, что на него накинулись без причины. Но его версию опровергли многочисленные свидетели из числа персонала и посетителей заведения. Сейчас мужчина находится в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712451" frameborder="0"></iframe> Бойца спецслужб ГРУ зарезали в уличной драке в Подмосковье.Погибшему было всего 35 лет. Последним местом службы была Сирия.

Тем временем личности всех участников драки уже установлены. В списке 11 фамилий, большинство из которых армянские. Обвинение пока никому из них не предъявлено. Установить, у кого из них был нож, оказалось не так просто. Качество записи с камер видеонаблюдения оставляет желать лучшего. А сами представители армянской диаспоры покрывают друг друга и дают показания, которые не проливают свет на произошедшее. Но это лишь вопрос времени.

Никита участвовал в боях за освобождение Алеппо

- Уголовные дела возбуждены по двум статьям: "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Убийство". Идет сбор доказательств, опрашиваются свидетели, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Отец погибшего спецназовца официально признан потерпевшим. Он надеется, что преступники будут найдены и наказаны по всей строгости.

- Когда 10-15 человек на одного - это уже не драка, а убийство. Я сейчас у следователя как раз нахожусь. Простите, не могу долго говорить, - прокомментировал Алексей Белянкин.

Напомним, погибший спецназовец Никита Белянкин служил в спецназе. Молодой человек дважды бывал в командировках в Сирии. Он участвовал в боях за освобождение Алеппо. Имеет боевые награды. В тот вечер на месте ЧП он оказался случайно. Вместе со своей девушкой они гуляли по улице. Заметив драку, силы в которой были не равны, неравнодушный парень просто не смог пройти мимо.

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История, которая случилась в одном из подмосковных дворов, уже обросла мифами. Соцсети пестрят заголовками: «Сотрудника ГРУ из Новосибирска зарезала толпа кавказцев». Мол, парень прогуливался по улице вместе с девушкой, увидел драку и решил вступиться за тех, кого бьют. В итоге погиб на глазах у любимой. Что в истории правда, а что нет, выясняли корреспонденты «КП»-Новосибирск» (подробности)